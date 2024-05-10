Прямой эфир

Интерес к Великой Отечественной растёт. Почему западная стратегия дегероизации не работает?

10 мая 2024 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужество. Монумент в самом сердце мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Мужество защитников, пограничников, мирных белорусов, жен офицеров и детей. Мужество тех, кто готов не изучить, а прожить историю Цитадели. В ее музеях лишь доказательство подвига. Сегодня на Западе многим не по нраву не только мужество, но и само понятие «подвиг» вне тренда, вне их исторической парадигмы, нематериально. Брестской крепости, кажется, снова нужны защитники.

Интерес к Великой Отечественной растёт. Почему западная стратегия дегероизации не работает?-1

Елена Митюкова, заместитель директора мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Вопрос дегероизации обороны был поставлен западными исследователями еще в 2000-х годах. Пытались опровергнуть понятие героизм как таковой. Считая, что его быть не может. В целом оборона крепости была бесмысленна, поскольку она ничего не решала. Но именно сопротивление и желание защищать свою Родину явилось примером для многих других. Не всем исследователям это понятно, какой-то меркантильный расчет ими двигает, говоря о том, что лучше было сдаться в плен, сохранив свои жизни. Но люди, которые здесь сражались, так не считали. Их позицию мы должны сегодня отстаивать.

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти» – подробности здесь.

Интерес к Великой Отечественной растёт. Почему западная стратегия дегероизации не работает?-4

Белорусы трепетно относятся к памяти семьи, свято чтят свою историю. Мы гордимся обороной Брестской крепости, которая стала примером стойкости всего советского народа. Наша память не разжигает ненависть, а сохраняет мир.

Елена Митюкова:
По сравнению с периодом 90-х – начала 2000-х, когда интерес к Великой Отечественной войне был снижен, сегодня мы радуемся, что приходит много посетителей на мероприятия и экскурсии, одиночные туристы. Запрос на тему Великой Отечественной только растет. Если стороне противника нет чем гордиться, то они хотят стереть из памяти те факты, чем бы мы гордились. Когда народу будет нечем гордиться, тогда в принципе и существование бессмысленно.

Интерес к Великой Отечественной растёт. Почему западная стратегия дегероизации не работает?-7

Брестская крепость, Хатынь, Ола, Красный Берег – тысячи мемориалов и памятников по всей стране – источники исторической правды для каждого нового поколения белорусов. Эмоции боли и ужаса, застывшие в камне, неопровержимые факты в архивах, музейных экспозициях и материалах уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Почему в Беларуси не получилась цветная революция? Ответ в словах Президента страны – подробности здесь.

За полвека только мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» посетили более 27 миллионов человек из 140 стран, ежегодно священная земля принимает до полумиллиона туристов. Подвиг защитников не сможет оспорить ни один из тех, кто побывал здесь однажды.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Соловьёв о реакции Запада на День Победы: увидят нашу мощь – и содрогнутся
10 мая 2024 17:48

Владимир Соловьёв о реакции Запада на День Победы: увидят нашу мощь – и содрогнутся

Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам
10 мая 2024 17:47

Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти»
10 мая 2024 17:47

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти»

Белорусско-китайский концерт авторской музыки провели в БГУКИ
10 мая 2024 17:34

Белорусско-китайский концерт авторской музыки провели в БГУКИ

У стелы «Минск – город-герой» прошло посвящение в пионеры и члены БРСМ
10 мая 2024 17:34

У стелы «Минск – город-герой» прошло посвящение в пионеры и члены БРСМ

Более 30 белорусок удостоены ордена Матери – указ Президента
10 мая 2024 17:23

Более 30 белорусок удостоены ордена Матери – указ Президента

Придыбайло про «Евровидение»: Я совсем не ожидал такого ада. Это параллельная вселенная
10 мая 2024 17:12

Придыбайло про «Евровидение»: Я совсем не ожидал такого ада. Это параллельная вселенная

Трупы двух беженцев обнаружены на границе с Латвией – ГПК
10 мая 2024 17:00

Трупы двух беженцев обнаружены на границе с Латвией – ГПК

О современной стоматологии, бесплатной медицине и работе депутата. Большой разговор с Евгенией Коршиковой
10 мая 2024 16:18

О современной стоматологии, бесплатной медицине и работе депутата. Большой разговор с Евгенией Коршиковой

Рачиловский о преподавании истории в учебных заведениях: мы эту проблему недооцениваем
10 мая 2024 16:13

Рачиловский о преподавании истории в учебных заведениях: мы эту проблему недооцениваем

Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех её проявлениях»
10 мая 2024 14:35

Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех её проявлениях»

Совмещают отдых и медицинский туризм. Рассказываем, почему иностранцы стараются лечить зубы именно в Беларуси
10 мая 2024 14:23

Совмещают отдых и медицинский туризм. Рассказываем, почему иностранцы стараются лечить зубы именно в Беларуси