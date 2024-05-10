Интерес к Великой Отечественной растёт. Почему западная стратегия дегероизации не работает?

Мужество. Монумент в самом сердце мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Мужество защитников, пограничников, мирных белорусов, жен офицеров и детей. Мужество тех, кто готов не изучить, а прожить историю Цитадели. В ее музеях лишь доказательство подвига. Сегодня на Западе многим не по нраву не только мужество, но и само понятие «подвиг» вне тренда, вне их исторической парадигмы, нематериально. Брестской крепости, кажется, снова нужны защитники.

Елена Митюкова, заместитель директора мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Вопрос дегероизации обороны был поставлен западными исследователями еще в 2000-х годах. Пытались опровергнуть понятие героизм как таковой. Считая, что его быть не может. В целом оборона крепости была бесмысленна, поскольку она ничего не решала. Но именно сопротивление и желание защищать свою Родину явилось примером для многих других. Не всем исследователям это понятно, какой-то меркантильный расчет ими двигает, говоря о том, что лучше было сдаться в плен, сохранив свои жизни. Но люди, которые здесь сражались, так не считали. Их позицию мы должны сегодня отстаивать. Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти» – подробности здесь.

Белорусы трепетно относятся к памяти семьи, свято чтят свою историю. Мы гордимся обороной Брестской крепости, которая стала примером стойкости всего советского народа. Наша память не разжигает ненависть, а сохраняет мир. Елена Митюкова:

По сравнению с периодом 90-х – начала 2000-х, когда интерес к Великой Отечественной войне был снижен, сегодня мы радуемся, что приходит много посетителей на мероприятия и экскурсии, одиночные туристы. Запрос на тему Великой Отечественной только растет. Если стороне противника нет чем гордиться, то они хотят стереть из памяти те факты, чем бы мы гордились. Когда народу будет нечем гордиться, тогда в принципе и существование бессмысленно.