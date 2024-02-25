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Президент Беларуси принял участие в едином дне голосования

25 февраля 2024 08:16
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Итак, почти 6 миллионов 914 тысяч белорусов внесены в списки избирателей. Сегодня, 25 февраля, мы определяем, кто будет представлять наши интересы в нижней палате парламента и местных Советах депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты внимание журналистов приковано к участку для голосования № 478 – уже более 20 лет он располагается в здании университета физической культуры и чаще остальных попадает в объективы теле- и фотокамер, так как именно здесь голосует Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси принял участие в едином дне голосования-1

Как сообщают, глава государства уже прибыл на участок и проголосовал. В режиме реального времени мы получили эти кадры.

Александр Лукашенко также пообщается с журналистами. Подробности в наших следующих выпусках.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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