Президент Беларуси принял участие в едином дне голосования

Итак, почти 6 миллионов 914 тысяч белорусов внесены в списки избирателей. Сегодня, 25 февраля, мы определяем, кто будет представлять наши интересы в нижней палате парламента и местных Советах депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты внимание журналистов приковано к участку для голосования № 478 – уже более 20 лет он располагается в здании университета физической культуры и чаще остальных попадает в объективы теле- и фотокамер, так как именно здесь голосует Президент Беларуси Александр Лукашенко.