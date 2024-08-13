Справка о здоровье в школу. Рассказываем, каких врачей нужно посетить перед началом учебного года

Конец лета – горячая пора не только в отделах одежды и канцтоваров. После летнего затишья ожили в эти дни и детские поликлиники. Ведь такое понятие, как диспансеризация, актуально для школьников. Если некоторые взрослые могут его игнорировать, избегая визита к врачам, то у детей сделать это никак не получится. В детских садах и школах требуют справки о состоянии здоровья, получить которые можно только пройдя тщательный медосмотр. Об этом поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Ярмак, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
Александра Каштанова, ведущая:
Каких специалистов нужно пройти?