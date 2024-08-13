Справка о здоровье в школу. Рассказываем, каких врачей нужно посетить перед началом учебного года

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Ярмак, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Конец лета – горячая пора не только в отделах одежды и канцтоваров. После летнего затишья ожили в эти дни и детские поликлиники. Ведь такое понятие, как диспансеризация, актуально для школьников. Если некоторые взрослые могут его игнорировать, избегая визита к врачам, то у детей сделать это никак не получится. В детских садах и школах требуют справки о состоянии здоровья, получить которые можно только пройдя тщательный медосмотр. Об этом поговорили с гостьей.

Екатерина Ярмак, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Медосмотр проводится в рамках всеобщей диспансеризации. Сама по себе процедура выдачи справки является административной процедурой, а диспансеризация – комплекс медицинских мероприятий, она проводится в разных возрастных группах.

Если говорить об оформлении в детское дошкольное учреждение, то это будет врач-педиатр, детский невролог, офтальмолог, оториноларинголог, общий анализ крови, мочи, антропометрические измерения (вес, рост), тест на аутизм. Если говорить о школе, там перечень похож, но там добавляется еще консультация детского хирурга.