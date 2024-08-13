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Площадь флага и герба появится в Витебске

13 августа 2024 07:20
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Площадь флага и герба появится в Витебске. Работы идут на территории Парка тысячелетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь флага и герба появится в Витебске-1

Новое общественное пространство для проведения торжественных мероприятий занимает 4 тысячи квадратных метров и гармонично впишется в существующую застройку. Центральный элемент – флагшток на подиуме из железобетона. Основное назначение объекта определило его проектные и архитектурные решения.

Площадь флага и герба появится в Витебске-4

Сергей Польский, главный инженер управления капитального строительства Витебска:
Сама конструкция идет секциями от 7 до 12 метров, полная высота его 67 метров, уже приехал в Витебск. Мы планируем завершить работу по устройству фундаментов, по укладке кабельной продукции для «запитки» подсветки флагштока и двух мониторов. Параллельно проводим работу по закупке двух мониторов, на которых будут транслироваться гимн и герб Республики Беларусь.

Площадь флага и герба появится в Витебске-7

На новой площади появятся и малые архитектурные формы. Для озеленения используют более сотни деревьев и кустарников. Завершить объект планируют к середине следующего года.

# Государственная политика # общество # Новости Витебска и Витебской области

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