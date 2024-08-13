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Хозяйства Минской области лидируют по общему намолоту зерна

13 августа 2024 07:39
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Аграрии собрали более 7 миллионов тонн зерна с учетом рапса. По вкладу в общую копилку по-прежнему лидируют хозяйства Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйства Минской области лидируют по общему намолоту зерна-1

Вес их каравая почти 2 миллиона тонн. В тройке передовиков гродненский и брестский регионы. Свыше 700 тысяч тонн собрали аграрии Могилевщины. Более 75 % зерновых и зернобобовых культур убрали хлеборобы Витебщины. Здесь общий намолот почти 600 тысяч тонн.

# Уборочная кампания # общество

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