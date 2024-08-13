Роман Головченко представил руководству правительства нового вице-премьера

Назначенные накануне главой государства руководители приступают к работе в новых должностях. Руководству правительства представлен новый вице-премьер Виктор Каранкевич. В Совмине он будет курировать вопросы промышленного комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Виктора Каранкевича стабильная и динамичная карьера. Это отметил Роман Головченко. Почти всю жизнь проработал в энерговедомстве, начиная с должности рядового экономиста. Экс-министр энергетики показал себя в деле во время устранения последствий урагана. Профессиональные качества Виктора Каранкевича помогают докопаться до проблемы и найти пути ее решения. Поможет и богатый опыт в реализации важных для страны проектов.

Теперь в сфере его ответственности реализация стратегий в промышленной сфере. Это основа экономической жизни страны, она должна давать результаты. Об этом накануне заявил Президент, назначая Виктор Каранкевича на должность.