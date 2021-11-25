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«Спрашивают, кто желает принять таинство». Как пациентам обратиться к Богу, если в больнице нет часовни?

25 ноября 2021 19:14
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У меня такой вопрос: а те, кто отмечают Рождество не дома, например, в армии, больнице или в местах заключения, как им праздновать Рождество? Приходят ли к ним священники, если они хотят?

«Спрашивают, кто желает принять таинство». Как пациентам обратиться к Богу, если в больнице нет часовни?-1

Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела БПЦ:
Прежде всего духовно, потому что Рождество – это праздник нашей встречи с Иисусом Христом. Христос рождается, рождается в наших сердцах. И если люди вот в таких тяжелых оказались обстоятельствах, то нужно постараться сходить в храм на службу. Вообще для всех христиан – это время, когда нужно ходить на службу чаще, чем обычно. Потому что именно в богослужении раскрывается особая глубина переживаний.

«Спрашивают, кто желает принять таинство». Как пациентам обратиться к Богу, если в больнице нет часовни?-4

Алеся Лакина:
А в тюрьме тоже есть храмы?

Александр Шимбалев:
У нас во многих тюрьмах есть храмы, приходят священники. Есть тюрьмы, в которых регулярно совершается литургия, богослужение. Священник приходит, беседует с людьми, готовит их к причастию, исповедует.

Есть многие больницы, в которых часовни и храмы построены. Там тоже человек может сходить на богослужение. Но если в больнице нет часовни, то мы очень часто направляем священника для того, чтобы он пришел и причастил запасными дарами тех, кто нуждается в этом. Сестры милосердия предварительно ходят, спрашивают, кто желает принять таинство. Готовят, запоминают, записывают в каких палатах кто лежит. Потом приходит священник, встречается с людьми, их исповедует, причащает, беседует. Таким образом мы не оставляем без попечения никого.

«Спрашивают, кто желает принять таинство». Как пациентам обратиться к Богу, если в больнице нет часовни?-7

Проводим благотворительные ярмарки. Как готовится к Рождеству молодежное братство при кафедральном соборе Минска – подробнее здесь.

# Церковь # общество # Алеся Лакина # Александр Шимбалёв # Фотофакт

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