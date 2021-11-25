Проводим благотворительные ярмарки. Как готовится к Рождеству молодёжное братство при кафедральном соборе Минска?
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Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Мария, у меня вопрос к вам. Расскажите, как вы этот период проводите? Поделитесь личным опытом.
Мария Шаплыко, председатель Братства апостола Иоанна Богослова при кафедральном соборе:
Что касательно меня, этот период всегда связан с подготовкой к Рождеству. Мы все привыкли, что Рождество – это время подарков. А поскольку у нас молодежное братство, это период, когда мы активно готовимся к тому, чтобы дарить радость детям. Мы организовываем благотворительные акции, собираемся вместе и готовимся к встрече этого праздника.
Татьяна Савчик:
Я знаю, что вы возглавляете братство, что в этот период есть у вас?
Мария Шаплыко:
В этот период у нас проходит благотворительная акция «Рождество приходит к каждому», начиная с 1 декабря и заканчивая 15 января. Получается, мы все вместе собираемся в сетях «Виталюр». В магазинах мы собираем подарки, и также проводим благотворительные ярмарки, где мы продаем изделия, которые сделали как раз таки в период Рождественского поста и даже немножко раньше. Потом мы все эти подарки везем детям в детские дома, центры. И вот буквально с этого года еще Белорусский детский хоспис задействовали. Едем к ним, поздравляем, поем колядки, дарим тепло и праздник Рождества детям.
Татьяна Савчик:
То есть это концерт. А какая-то театральная деятельность?
Мария Шаплыко:
Да, у нас есть при братстве театр. У них как раз вот этот рождественский период самый, наверное, активный, самый такой горячий. Потому что нужно успеть посетить всех, нужно всем подарить эту радость, поэтому они готовятся. И вот начиная где-то с конца декабря – чтобы успеть всех поздравить до старого Нового года – начинается театральное представление, театральный сезон.
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