Проводим благотворительные ярмарки. Как готовится к Рождеству молодёжное братство при кафедральном соборе Минска?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Мария, у меня вопрос к вам. Расскажите, как вы этот период проводите? Поделитесь личным опытом.

Мария Шаплыко, председатель Братства апостола Иоанна Богослова при кафедральном соборе:

Что касательно меня, этот период всегда связан с подготовкой к Рождеству. Мы все привыкли, что Рождество – это время подарков. А поскольку у нас молодежное братство, это период, когда мы активно готовимся к тому, чтобы дарить радость детям. Мы организовываем благотворительные акции, собираемся вместе и готовимся к встрече этого праздника. Татьяна Савчик:

Я знаю, что вы возглавляете братство, что в этот период есть у вас?

Мария Шаплыко:

В этот период у нас проходит благотворительная акция «Рождество приходит к каждому», начиная с 1 декабря и заканчивая 15 января. Получается, мы все вместе собираемся в сетях «Виталюр». В магазинах мы собираем подарки, и также проводим благотворительные ярмарки, где мы продаем изделия, которые сделали как раз таки в период Рождественского поста и даже немножко раньше. Потом мы все эти подарки везем детям в детские дома, центры. И вот буквально с этого года еще Белорусский детский хоспис задействовали. Едем к ним, поздравляем, поем колядки, дарим тепло и праздник Рождества детям. Татьяна Савчик:

То есть это концерт. А какая-то театральная деятельность?