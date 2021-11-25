«Если ситуация не изменится, у меня просто не будет других шансов и я готова вернуться в Ирак». Ещё одна история беженки

Новости Беларуси. По поручению главы государства интеграцию всех усилий оказания помощи беженцам обеспечивает Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его представители работают в кризисном центре, взаимодействуют и с общественными организациями, и с государственным сектором. Вместе они делают все возможное, для людей которые оказались в трудной ситуации. Наша съемочная группа продолжает работать на границе.

«Нам нужно попасть в Европу, чтобы жить по-человечески». Что говорят беженцы на границе на 18-й день – читайте здесь .

Константин Герцев, корреспондент: Съемочная группа телеканала СТВ продолжает знакомить вас с историями тех людей, которые оказались в лагере беженцев. Сегодня с нами пообщалась девушка из Ирака, давайте послушаем ее историю.

Ления, беженка из Ирака:

Так получилось, что я разминулась со своей семьей на границе и здесь осталась абсолютно одна. Они ждут меня в Германии, но я не могу туда попасть. Если же ситуация не изменится, то у меня просто не будет других шансов и я готова вернуться в Ирак, однако я очень надеюсь что смогу попасть к родным и быть с ними.

Константин Герцев:

История этой девушки далеко не уникальна, все они похожи, у каждого свое горе и у каждого надежда на счастливое будущее. Но пока здесь, на польском погранпереходе горят на красные огни, судьба этих людей остается в подвешенном состоянии.