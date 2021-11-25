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«Если ситуация не изменится, у меня просто не будет других шансов и я готова вернуться в Ирак». Ещё одна история беженки

25 ноября 2021 18:51
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Новости Беларуси. По поручению главы государства интеграцию всех усилий оказания помощи беженцам обеспечивает Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его представители работают в кризисном центре, взаимодействуют и с общественными организациями, и с государственным сектором. Вместе они делают все возможное, для людей которые оказались в трудной ситуации. Наша съемочная группа продолжает работать на границе.  

«Если ситуация не изменится, у меня просто не будет других шансов и я готова вернуться в Ирак». Ещё одна история беженки -1

И последние новости узнаем у Константина Герцева.  

«Если ситуация не изменится, у меня просто не будет других шансов и я готова вернуться в Ирак». Ещё одна история беженки -4

«Нам нужно попасть в Европу, чтобы жить по-человечески». Что говорят беженцы на границе на 18-й день – читайте здесь.  

«Если ситуация не изменится, у меня просто не будет других шансов и я готова вернуться в Ирак». Ещё одна история беженки -7

Константин Герцев, корреспондент:  
Съемочная группа телеканала СТВ продолжает знакомить вас с историями тех людей, которые оказались в лагере беженцев. Сегодня с нами пообщалась девушка из Ирака, давайте послушаем ее историю.  

«Если ситуация не изменится, у меня просто не будет других шансов и я готова вернуться в Ирак». Ещё одна история беженки -10

Ления, беженка из Ирака:  
Так получилось, что я разминулась со своей семьей на границе и здесь осталась абсолютно одна. Они ждут меня в Германии, но я не могу туда попасть. Если же ситуация не изменится, то у меня просто не будет других шансов и я готова вернуться в Ирак, однако я очень надеюсь что смогу попасть к родным и быть с ними.  

Константин Герцев:  
История этой девушки далеко не уникальна, все они похожи, у каждого свое горе и у каждого надежда на счастливое будущее. Но пока здесь, на польском погранпереходе горят на красные огни, судьба этих людей остается в подвешенном состоянии.  

Караник: «Ключ к решению данной миграционной проблемы лежит в политической, а не в гуманитарной плоскости» – читайте здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Виктория Ходосок # Владимир Караник # Фотофакт

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