Юный баянист из Беларуси встретился с итальянским кумиром. Как маэстро оценил игру мальчика?

13 июля фестивальный город на Двине принимал особенных гостей – итальянский мастер игры на бандонеоне Марио Стефано Пьетродарки один из них. Дал концерт блестящий музыкант в Витебской областной филармонии в сопровождении Заслуженного коллектива Республики Беларусь, оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова, а кульминацией незабываемого вечера стала судьбоносная встреча знаменитого артиста с преданным юным поклонником.

Валерий Короед:

Я узнал о Марио, когда пошел на его первое выступление. И с тех пор я горел мечтой встретиться с ним вживую. Хотелось бы сыграть с ним. Часы ожиданий и сотни километров наконец позади! 12 -летний Валера вместе с семьей на концерт маэстро приехал из России. А ведь мальчик и сам выбрал стезю музыканта, пойдя по стопам прадеда, который когда-то играл на баяне.

Игорь Короед:

Почему произошел выбор в плане баяна? Это замечательный преподаватель, Игорь Павлович Прокопенко, к которому Валера пришел на пробный урок. С первого урока влюбил ребенка в инструмент.