Прямой эфир

Юный баянист из Беларуси встретился с итальянским кумиром. Как маэстро оценил игру мальчика?

15 июля 2022 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

13 июля фестивальный город на Двине принимал особенных гостей – итальянский мастер игры на бандонеоне Марио Стефано Пьетродарки один из них. Дал концерт блестящий музыкант в Витебской областной филармонии в сопровождении Заслуженного коллектива Республики Беларусь, оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова, а кульминацией незабываемого вечера стала судьбоносная встреча знаменитого артиста с преданным юным поклонником.

Юный баянист из Беларуси встретился с итальянским кумиром. Как маэстро оценил игру мальчика?-1

Валерий Короед:
Я узнал о Марио, когда пошел на его первое выступление. И с тех пор я горел мечтой встретиться с ним вживую. Хотелось бы сыграть с ним.

Часы ожиданий и сотни километров наконец позади! 12 -летний Валера вместе с семьей на концерт маэстро приехал из России. А ведь мальчик и сам выбрал стезю музыканта, пойдя по стопам прадеда, который когда-то играл на баяне.

Юный баянист из Беларуси встретился с итальянским кумиром. Как маэстро оценил игру мальчика?-4

Игорь Короед:
Почему произошел выбор в плане баяна? Это замечательный преподаватель, Игорь Павлович Прокопенко, к которому Валера пришел на пробный урок. С первого урока влюбил ребенка в инструмент.

Юный баянист из Беларуси встретился с итальянским кумиром. Как маэстро оценил игру мальчика?-7

Игорь Прокопенко, преподаватель высшей категории кафедры баяна и аккордеона Павло-слободской детской музыкальной школы:
Спасибо всем огромное, что у нас, не только у Валеры, но и у меня как преподавателя, у родителей есть такая возможность не только слышать, но даже исполнить произведения на этой сцене. И сам Марио его оценил и похвалил. Для нас это самая главная награда.

Так культурный форум объединяет не только страны и континенты. «Славянский базар» сплачивает людей разных национальностей и воплощает давние мечты в реальность! 

Юный баянист из Беларуси встретился с итальянским кумиром. Как маэстро оценил игру мальчика?-10

Марио Стефано Пьетродарки, музыкант (Италия):
Невероятная организация всего конкурса, всего этого мероприятия. Это чувствуется с первых моментов. Я очень рад быть частью этого большого праздника.

Читайте также:

Международный фестиваль барабанщиц и мажореток проходит в 5-й раз

«Ощущаешь себя в невероятных условиях». Чем итальянскому музыканту так понравилась Беларусь?

Как обеспечат безопасность гостей «Славянского базара»? Поговорили с полковником милиции

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Валерий Короед # Игорь Короед # Игорь Прокопенко # Марио Стефано Пьетродарки # Вероника Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Месяц не выходили из бомбоубежища». Как в новом кризисном центре Бреста помогают попавшим в беду?
15 июля 2022 08:47

«Месяц не выходили из бомбоубежища». Как в новом кризисном центре Бреста помогают попавшим в беду?

15 июля в Витебске проходит заседание Совета Евразийской экономической комиссии
15 июля 2022 07:25

15 июля в Витебске проходит заседание Совета Евразийской экономической комиссии

Международный фестиваль барабанщиц и мажореток проходит в 5-й раз
15 июля 2022 07:24

Международный фестиваль барабанщиц и мажореток проходит в 5-й раз