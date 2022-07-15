Юный баянист из Беларуси встретился с итальянским кумиром. Как маэстро оценил игру мальчика?
13 июля фестивальный город на Двине принимал особенных гостей – итальянский мастер игры на бандонеоне Марио Стефано Пьетродарки один из них. Дал концерт блестящий музыкант в Витебской областной филармонии в сопровождении Заслуженного коллектива Республики Беларусь, оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова, а кульминацией незабываемого вечера стала судьбоносная встреча знаменитого артиста с преданным юным поклонником.
Валерий Короед:
Я узнал о Марио, когда пошел на его первое выступление. И с тех пор я горел мечтой встретиться с ним вживую. Хотелось бы сыграть с ним.
Часы ожиданий и сотни километров наконец позади! 12 -летний Валера вместе с семьей на концерт маэстро приехал из России. А ведь мальчик и сам выбрал стезю музыканта, пойдя по стопам прадеда, который когда-то играл на баяне.
Игорь Короед:
Почему произошел выбор в плане баяна? Это замечательный преподаватель, Игорь Павлович Прокопенко, к которому Валера пришел на пробный урок. С первого урока влюбил ребенка в инструмент.
Игорь Прокопенко, преподаватель высшей категории кафедры баяна и аккордеона Павло-слободской детской музыкальной школы:
Спасибо всем огромное, что у нас, не только у Валеры, но и у меня как преподавателя, у родителей есть такая возможность не только слышать, но даже исполнить произведения на этой сцене. И сам Марио его оценил и похвалил. Для нас это самая главная награда.
Так культурный форум объединяет не только страны и континенты. «Славянский базар» сплачивает людей разных национальностей и воплощает давние мечты в реальность!