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Спорт для Instagram? Психолог рассказала, почему люди стали уделять больше внимания физическому здоровью

11 октября 2024 13:15
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Когда на международной арене поднимается флаг родной страны, играет ее гимн, возникает такая гордость. Причем не за себя, не за команду, а за всю страну. Ведь победа в состязаниях это не заслуга одного человека, а целой системы. Физической культуре и спорту в нашей всегда предавалось очень большое значение. Беларусь взрастила более сотни призеров Олимпийских игр. О том, кем гордимся и как растим новых будущих чемпионов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему белорусское общество не на 100 % спортивное? Дело в желании?

Спорт для Instagram? Психолог рассказала, почему люди стали уделять больше внимания физическому здоровью-2

Алена Лаврецкая, спортивный психолог:
В мотивации, как сейчас модно говорить. Я думаю, что мы идем по этому пути. Он у нас свой, специфический. Все-таки у нас культуры массовой занятий спортом какой-то период не было. Достаточно странно еще 10-15 лет назад выглядел человек, который просто бегает, особенно в провинции. Эта культура постепенно трансформировалась и теперь это не выглядит странно.

Спорт для Instagram? Психолог рассказала, почему люди стали уделять больше внимания физическому здоровью-4

Екатерина Вандарьева, трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу:
Думаю, что сейчас модно стало, особенно благодаря Instagram, когда хочется показать свое тело. И это не только про тренажерный зал. Девушки вот любят на тот же бокс сейчас походить.

Алена Лаврецкая:
У нас точно культура формируется. И с точки зрения психологического аспекта: справиться с агрессией, уметь себя защищать. То есть культура на ЗОЖ у нас есть сейчас и она будет развиваться еще больше. Всему свое время.

Подробнее в видео.

# Алеся Лакина # Михаил Свито # Екатерина Вандарьева # Спорт Беларуси # Психология # Здоровье # Государственная политика в области спорта

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