Спорт для Instagram? Психолог рассказала, почему люди стали уделять больше внимания физическому здоровью

Когда на международной арене поднимается флаг родной страны, играет ее гимн, возникает такая гордость. Причем не за себя, не за команду, а за всю страну. Ведь победа в состязаниях это не заслуга одного человека, а целой системы. Физической культуре и спорту в нашей всегда предавалось очень большое значение. Беларусь взрастила более сотни призеров Олимпийских игр. О том, кем гордимся и как растим новых будущих чемпионов, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему белорусское общество не на 100 % спортивное? Дело в желании?

Алена Лаврецкая, спортивный психолог:

В мотивации, как сейчас модно говорить. Я думаю, что мы идем по этому пути. Он у нас свой, специфический. Все-таки у нас культуры массовой занятий спортом какой-то период не было. Достаточно странно еще 10-15 лет назад выглядел человек, который просто бегает, особенно в провинции. Эта культура постепенно трансформировалась и теперь это не выглядит странно.