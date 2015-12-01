«Сплошной хаос, но это очень весело!»: Брэд Питт рассказал о своей семейной жизни

Новости США. Любящий отец и замечательный муж Брэд Питт рассказал о своей семейной жизни изданию The Mirror.

Актер познакомился со своей женой Анджелиной Джоли в 2004 году на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» в 2004 году, а поженились они в августе 2014.

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В настоящий момент у пары 6 детей Мэддокс (14 лет), Пакс (11 лет), Захара (10 лет), Шайло (9 лет), а также близнецы Нокс и Вивьен (7 лет).

Брэд Питт о своей большой семье:

Много любви, драк, судейства виновников драк, куча зубных щеток…в общем хаос, сплошной хаос! Но это очень весело!

Я не знал, насколько сильно я могу любить, пока не увидел лица наших детей.