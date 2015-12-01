«Сплошной хаос, но это очень весело!»: Брэд Питт рассказал о своей семейной жизни
Новости США. Любящий отец и замечательный муж Брэд Питт рассказал о своей семейной жизни изданию The Mirror.
Актер познакомился со своей женой Анджелиной Джоли в 2004 году на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» в 2004 году, а поженились они в августе 2014.
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В настоящий момент у пары 6 детей Мэддокс (14 лет), Пакс (11 лет), Захара (10 лет), Шайло (9 лет), а также близнецы Нокс и Вивьен (7 лет).
Брэд Питт о своей большой семье:
Много любви, драк, судейства виновников драк, куча зубных щеток…в общем хаос, сплошной хаос! Но это очень весело!
Я не знал, насколько сильно я могу любить, пока не увидел лица наших детей.
Питт рассказал, что когда-то в детстве у него был друг, у которого было много братьев и сестер, и ему очень нравилось проводить с ними время. С тех пор актеру хотелось иметь большую семью, а частности Питт хотел 12 детей.
Брэд Питт о детях:
Я хотел 12 детей, но, кажется, мы сдались на 6.
Фото: Брэд Питт и Анджелина Джоли на премьере фильма «Лазурный берег»
Актер также рассказал о воспитании детей в христианских традициях и о том, что он очень строгий отец. Правда, Брэд в настоящий момент называет себя атеистом, и строг он только с мальчиками.
Брэд Питт о воспитании детей:
Девочки не делают ничего плохого, так что мне и не приходится быть строгим. Я чувствую, что моя работа заключается в том, что я должен показывать им мир, помочь им найти то, чем им хочется заниматься, дать им все, что смогу, а если они когда-нибудь начнут уходить с правильного пути, то не допустить этого.
Несмотря на загруженное расписание, один из родителей всегда дома, чтобы присматривать за детьми.
Анджелина Джоли:
Как у любой пары у нас случаются ссоры, но, несмотря на них, мы всегда остаемся вместе.
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Перевод: Лилия Соломенкова