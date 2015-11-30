Новости Беларуси. Жилой квартал как историческая ценность. Градостроительный совет при главном архитекторе Минска поддержал инициативу сохранения Осмоловки. Это дома в границах улиц Коммунистической, Киселева, Богдановича.

В защиту застройки высказалось большинство специалистов во время обсуждения откорректированного генплана Минска до 2030 года.

Однако прежде, чем вердикт будет вынесен окончательно, планируется произвести научные исследования, которые помогут выяснить, принадлежит ли этот микрорайон к историко-культурной ценности. Кроме того, архитекторы сделали акцент на уникальности этой городской среды.

Новая редакция генплана столицы рекомендует проведение необходимых исследований для возможного придания статуса исторической ценности ряду городских объектов.

Лариса Смирнова, главный архитектор РУП «БелНИИП градостроительства»:

Этот райончик, Осмоловка, требует еще дополнительного исследования и какой-то архитектурной интересной идеи. Сохранение, возможно, преобразование. Я, может быть, предложила бы там, если застройка будет сохранена, какие-то дополнительные функции, может, связанные с детьми, с отдыхом, с малыми кафе. Мне как градостроителю кажется важной эта среда. Удастся сохранить и включить в контекст современного города – это будет неплохо.

Осмоловку назвали в честь минского архитектора Михаила Осмоловского, по проекту которого и построили квартал еще в 40-е годы прошлого века. Это первый элитный микрорайон в послевоенном Минске. Первоначально здесь жили военные, позже и заслуженные деятели искусств. Однако этот квартал, по словам экспертов, сегодня требует глобальной реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.