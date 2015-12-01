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Синоптик Дмитрий Рябов и этнограф Наталья Матылицкая: Какой будет зима в Беларуси?

01 декабря 2015 07:21
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Матылицкая, старший преподаватель кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств, Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцетра.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцетра:
Да, есть предварительные прогнозы на зиму. Можно сказать, что эта зима, по сравнению с прошлой, будет немного холоднее. Почему? Потому что прошлая зима у нас была аномально теплой. Эта же зима будет уже характерной для нашего климата.

Что такое белорусская зима? Для нас характерен волновой режим, то есть – короткие периоды мороза, а затем – резиновые сапоги… Очень слякотная погода. Затем вновь – очень продолжительные морозы. Погода будет в большей степени характерной для этого периода года.

Говорить про какую-то аномальную, экстремально холодную зиму… Хотел бы успокоить: в этом году такой зимы не ожидается.

# общество # Фотофакт # Дмитрий Рябов # Республиканский гидрометеоцентр # Наталья Матылицкая

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