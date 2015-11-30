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В Минске ужесточили ответственность нанимателей за несвоевременную выплату зарплаты

30 ноября 2015 18:06
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Новости Беларуси. В столице ужесточили ответственность нанимателей за несвоевременную выплату заработной платы. С начала года в Минске за долги перед работниками оштрафовано около полутысячи должностных и юридических лиц. Наемник в целом недополучил один миллиард рублей. Всего в должниках оказались 17 организаций города. Одному предприятию грозит даже закрытие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об этом на оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Жанна Романович. Профильное ведомство поделилось и положительной статистикой. Так, в столице сегодня самый высокий показатель средней зарплаты по республике – более девяти миллионов рублей.

Денис Капитан, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Вопрос своевременности выплаты заработной платы находится на постоянном контроле в Минском горисполкоме. По тому перечню проблемных организаций, которые работают в Минске и зарегистрированы, что все они выплатят заработную плату в основной массе до конца сегодняшнего дня.

# общество # Зарплаты в Беларуси # Денис Капитан

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