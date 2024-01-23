Соломоплетение, живопись и дизайн. Показываем работы участников выставки-конкурса «Калядная зорка»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Соломоплетение, живопись и дизайн. Искусство не знает границ. Уже 27-й год в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи проходит традиционная республиканская выставка-конкурс «Калядная зорка».

Светлана Скварнюк, заведующий сектором выставочной работы Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Это один из самых любимейших проектов наших детей, наших педагогов со всей страны. Выставка состоит из нескольких этапов, начиная от учережденческого, районного, областного, заканчивая республиканским. И все, что мы сейчас видим в национальном центре в выставочном зале – это лучшие работы областных этапов, работы победителей, призеров.