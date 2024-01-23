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Соломоплетение, живопись и дизайн. Показываем работы участников выставки-конкурса «Калядная зорка»

23 января 2024 20:09
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Соломоплетение, живопись и дизайн. Показываем работы участников выставки-конкурса «Калядная зорка»-1

Соломоплетение, живопись и дизайн. Искусство не знает границ. Уже 27-й год в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи проходит традиционная республиканская выставка-конкурс «Калядная зорка».

Соломоплетение, живопись и дизайн. Показываем работы участников выставки-конкурса «Калядная зорка»-4

Светлана Скварнюк, заведующий сектором выставочной работы Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Это один из самых любимейших проектов наших детей, наших педагогов со всей страны. Выставка состоит из нескольких этапов, начиная от учережденческого, районного, областного, заканчивая республиканским. И все, что мы сейчас видим в национальном центре в выставочном зале – это лучшие работы областных этапов, работы победителей, призеров.

Соломоплетение, живопись и дизайн. Показываем работы участников выставки-конкурса «Калядная зорка»-7

Более пяти тысяч талантливых ребят со всех уголков Синеокой создают шедевры декоративно-прикладного искусства. Среди авторов и дошколята. Юные художники – мастера на все руки. Кстати, хендмейд – тренд сезона, а еще часть всемирного наследия. Каждая работа уникальна, потому что сделана с душой.

Подробности в видео.

# Выставки в Минске # общество # Вероника Макаревич

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