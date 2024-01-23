Почему Беларусь называют страной кладов? Ответят в Музее денег Национального банка Беларуси

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На вес золота! Музей денег Национального банка Республики Беларусь – драгоценность для поклонников истории. В советские годы на этом месте находился сейф, а сейчас проводят экскурсии, рассказывают про историю платежных средств. Неспроста Беларусь называют страной кладов. С конца XIX века было зарегистрировано более 1,5 тысячи тайников. В уникальной коллекции – 18 сокровищ. Начнем гид с римских динариев – первых металлических денег на наших землях, этот клад попал по янтарному торговому пути. Древние римляне проложили дорогу к Балтике, так как очень ценили янтарь. Использовали как лекарство и верили, что небольшой камешек приносит удачу в бою. Взамен продуктам и пушнине наши предки получали первые динарии и берегли как зеницу ока.

Ольга Дудко, сотрудник Музея денег Национального банка Республики Беларусь:

Самый древний клад датируется I-III веками нашей эры. Это называется римские динарии. Это были серебряные достаточно высокопробные монеты. Обратите внимание на их сохранность. Монеты настоящие, им действительно 2 000 лет. Изготавливались они способом литья. Также в этом кладе можно обратить внимание на вещевую часть – это фибулы (застежки для плаща) серебряные с позолотой. Всего в кладе 436 монет. Нашли этот клад возле городского поселка Олекшицы, это Гродненская область, в 1968 году по случайности сельские дети гуляли по дороге и в песке увидели блестящие предметы, нашли монетки.