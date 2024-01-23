Придыбайло: донаты экстремистам в Беларуси – тюремный срок. Предлагаю перенять белорусский опыт в РФ

Григорий Азаренок, СТВ: Всем, кто зашкварен... В 1990-2000-х какая-то публичная политика. Даже либералы, навальнисты, куколды – это же был зашквар. Им сказали переобуться, и они все: ой, Борис Борисович, ой. Люди вообще не помнят, что было вчера: этот чувак в «Единой России» в праймериз участвовал. Для них это должно быть зашкваром лютым.

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Выделены гранты на большое количество лидеров общественного мнения. Почему, например, я очень давно предлагаю перенять белорусский опыт в этой медиавойне? У вас же, например, за распространение контента людей, признанными экстремистами... Повесили этот билборд, который облетел все наши либеральные помойки: в Беларуси, видите ли, за донаты теперь могут присесть. Я считаю, что за репосты и распространение тоже нужно это делать. Что произошло в России, в частности? В России было довольно большое количество крупных проектов медийных, которые финансировались из-за рубежа через различные фонды. Эти проекты потом разделились. Появились люди, которые уже сами по себе имеют довольно большой авторитет. Далеко ходить не надо. Весьма неплохое с точки зрения картинки семейство Дзядко-Котрикадзе. Это главные редакторы телеканала «Дождь» и ведущие телеканала «Дождь». И они вдруг создали свой YouTube-канал. Они это сделали, чтобы, по сути, диверсифицировать аудиторию. То есть чтобы не держать всех в одном месте. И за это они получают гранты. Уверен, что это семейство, помимо зарплаты нидерландского своего холдинга, владелец – гражданин, по-моему, США и Нидерландов, получают гранты за свой YouTube-канал, продвигая ту или иную повестку.

И, конечно же, самый жадный до денег Максим Кац не отказался от грантов. И он отрабатывает это, как цепной пес, который кидается на экстремистов: давайте вы сделаете рассылку по своей базе, которая100-500 раз была слита. По всем подписчикам. Голосуйте за Надеждина. То есть все действительно за это получили деньги. И те же самые донаты, о которых вы говорили, тот же билборд: любишь донатить – люби и отвечать. Действительно, это такая серая зона, если раньше донатили через криптовалюту... И в принципе крипта условно засекречена. Действительно, ты не знаешь первоисточник владельца, но ты можешь посмотреть, какие транзакции происходят.

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