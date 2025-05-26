30 лет назад! Как Лукашенко и Черномырдин «стерли» границу между Беларусью и Россией?

Знаковая дата в истории Союзного государства. Ровно 30 лет назад между Беларусью и Россией исчезла граница. 26 мая 1995 года пал последний символический шлагбаум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло во исполнение народного решения, принятого 12 днями ранее на первом за годы независимости Беларуси референдуме.
Участие в церемонии, ставшей исторической, принял наш Президент. Александр Лукашенко и в то время премьер-министр России Виктор Черномырдин на границе Смоленской и Витебской областей убрали единственный пограничный столб и демонтировали шлагбаум.
А рядом у дороги посадили дерево – молодую березку. Она стала символом единения двух стран и, по сути, прообразом тогда еще будущего Союзного государства Беларуси и России. Ведь именно в середине 90-х по инициативе нашего Президента была заложена основа современного тандема Минска и Москвы.
Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:
Символически это был разворот тренда, разворот тренда от разделения, от сепаратизма, когда каждый стремился отделиться, по сути, это был распад экономики, падение уровня жизни везде и вся, тренд повернулся в противоположную сторону, когда выяснилось, что объединяться выгодно.
Этот разворот Минск и Москва, к счастью, сделали. Сначала восстановив, а затем постепенно укрепляя миллионы кооперационных связей. Да и обычных человеческих контактов. Сегодня мы вместе работаем в самых разных сферах, от производства до культуры, от использования природных ресурсов до освоения космоса.
И на фоне не самых простых и благоприятных мировых обстоятельств, которые эксперты все чаще называют затяжной геополитической турбулентностью, Минск и Москва держат крейсерскую скорость. А это высокая планка и в политике – посмотрите на частоту и регулярность встреч на президентском уровне. И рекордный уровень товарооборота. По итогам прошлого года – без малого 58 миллиардов долларов в эквиваленте. И это рост на внушительные 7,5 %. При этом на продукцию АПК – традиционный «союзный конек» – пришлось 8 миллиардов. И здесь тоже заметный рост. А это значит, россияне стали больше покупать белорусской молочки и колбасы. Плюс к этому годовой объем российских инвестиций в Беларусь приблизился к отметке в 5 миллиардов долларов.
Но Союзное государство Беларуси и России – это и миллионы рядовых граждан, которые также на себе ощущают бонусы нашей интеграции. На языке юридическом это называется «равные права». Первое и самое очевидное, конечно, свобода передвижения и выбора места жительства от Бреста до Владивостока. А еще получение медицинской помощи, равная ставка налогов для физических лиц, получение образования в вузах Беларуси и России на равных условиях, признание документов об образовании, выплата трудовых пенсий. И, наконец, из последнего – взаимное признание виз – это соглашение между Беларусью и Россией вступило в силу минувшей зимой.
При этом весьма условная граница между нашими государствами (еще раз отметим значение события 30-летней давности) – отличный аргумент для взаимных путешествий. Так, в 2024 году более 200 тысяч россиян отдохнули в белорусских санаториях. И это не считая тысяч и тех, кто просто приехал погулять по Минску или посмотреть Несвижский замок.
А еще союз политический подкрепляем тысячами человеческих союзов. Так, в 2024 году на территории только нашей страны заключено около 2 тысяч таких «союзных» браков, где жених – белорус, а невеста – россиянка. Или же наоборот. Достойный пример для подражания и другим межгосударственным объединениям. И это уже к вопросу о единстве в современном мире.