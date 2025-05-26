30 лет назад! Как Лукашенко и Черномырдин «стерли» границу между Беларусью и Россией?

А рядом у дороги посадили дерево – молодую березку. Она стала символом единения двух стран и, по сути, прообразом тогда еще будущего Союзного государства Беларуси и России. Ведь именно в середине 90-х по инициативе нашего Президента была заложена основа современного тандема Минска и Москвы.

Участие в церемонии, ставшей исторической, принял наш Президент. Александр Лукашенко и в то время премьер-министр России Виктор Черномырдин на границе Смоленской и Витебской областей убрали единственный пограничный столб и демонтировали шлагбаум.

Знаковая дата в истории Союзного государства. Ровно 30 лет назад между Беларусью и Россией исчезла граница. 26 мая 1995 года пал последний символический шлагбаум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло во исполнение народного решения, принятого 12 днями ранее на первом за годы независимости Беларуси референдуме.

Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:

Символически это был разворот тренда, разворот тренда от разделения, от сепаратизма, когда каждый стремился отделиться, по сути, это был распад экономики, падение уровня жизни везде и вся, тренд повернулся в противоположную сторону, когда выяснилось, что объединяться выгодно.

Этот разворот Минск и Москва, к счастью, сделали. Сначала восстановив, а затем постепенно укрепляя миллионы кооперационных связей. Да и обычных человеческих контактов. Сегодня мы вместе работаем в самых разных сферах, от производства до культуры, от использования природных ресурсов до освоения космоса.

И на фоне не самых простых и благоприятных мировых обстоятельств, которые эксперты все чаще называют затяжной геополитической турбулентностью, Минск и Москва держат крейсерскую скорость. А это высокая планка и в политике – посмотрите на частоту и регулярность встреч на президентском уровне. И рекордный уровень товарооборота. По итогам прошлого года – без малого 58 миллиардов долларов в эквиваленте. И это рост на внушительные 7,5 %. При этом на продукцию АПК – традиционный «союзный конек» – пришлось 8 миллиардов. И здесь тоже заметный рост. А это значит, россияне стали больше покупать белорусской молочки и колбасы. Плюс к этому годовой объем российских инвестиций в Беларусь приблизился к отметке в 5 миллиардов долларов.

Но Союзное государство Беларуси и России – это и миллионы рядовых граждан, которые также на себе ощущают бонусы нашей интеграции. На языке юридическом это называется «равные права». Первое и самое очевидное, конечно, свобода передвижения и выбора места жительства от Бреста до Владивостока. А еще получение медицинской помощи, равная ставка налогов для физических лиц, получение образования в вузах Беларуси и России на равных условиях, признание документов об образовании, выплата трудовых пенсий. И, наконец, из последнего – взаимное признание виз – это соглашение между Беларусью и Россией вступило в силу минувшей зимой.

При этом весьма условная граница между нашими государствами (еще раз отметим значение события 30-летней давности) – отличный аргумент для взаимных путешествий. Так, в 2024 году более 200 тысяч россиян отдохнули в белорусских санаториях. И это не считая тысяч и тех, кто просто приехал погулять по Минску или посмотреть Несвижский замок.

А еще союз политический подкрепляем тысячами человеческих союзов. Так, в 2024 году на территории только нашей страны заключено около 2 тысяч таких «союзных» браков, где жених – белорус, а невеста – россиянка. Или же наоборот. Достойный пример для подражания и другим межгосударственным объединениям. И это уже к вопросу о единстве в современном мире.