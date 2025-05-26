Муковозчик: соседи-литовцы всё отчетливей понимают, во что втянуло их семейство Ландсбергисов
Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».
Житель Техаса подал иск на 1 миллион долларов из-за лука в бургере – он просил его не класть, но сотрудники ресторана забыли. В итоге мужчина испытал «личную травму» и теперь хочет денег. Андрей Николаич, а какая «личная травма» может заставить вас подать иск на лям?
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Я бы подал иск – и отнюдь не на лям! – к Горбачеву и Чубайсу, даже к Гайдару и к Бурбулису, хотя кто они такие, вы, девчонки, лет через 10 уже и не скажете.
Потому что с течением времени выясняется, что не нужно было разваливать потенциально прекрасную страну СССР, вполне можно было обойтись другими, щадящими средствами. Но это если Родину любить.
Как среди тех же соседей-поляков все сильнее зреет мнение, что шоковая терапия Бальцеровича – никакое не экономическое чудо, а сознательное выбивание населения из активной политической жизни. А заодно и скупка всей Польши американскими, германскими и соросовскими структурами.
Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы читательниц.
Андрей Муковозчик:
А соседи-литовцы все отчетливей понимают, в какой блудняк их втравило семейство Ландсбергисов: один устроил геноцид в Каунасе, другой продал Литву США, третий разругался насмерть с Китаем. Вот там, боюсь, не судом дело закончится когда-нибудь.
Кроме этих всех, я бы еще вчинил иск деду нашему Зянону и всей его беглой хевре – за продажу родной Беларуси. Причем десятерной иск, потому что эти бязглуздыя продавали нашу страну за зарплату на «Радио Свобода» – за копейки! Но я человек добрый, судов не люблю, поэтому – пусть живут. Или нет – посмотрим, я ведь еще и памятливый.
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