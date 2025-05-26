Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Житель Техаса подал иск на 1 миллион долларов из-за лука в бургере – он просил его не класть, но сотрудники ресторана забыли. В итоге мужчина испытал «личную травму» и теперь хочет денег. Андрей Николаич, а какая «личная травма» может заставить вас подать иск на лям?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Я бы подал иск – и отнюдь не на лям! – к Горбачеву и Чубайсу, даже к Гайдару и к Бурбулису, хотя кто они такие, вы, девчонки, лет через 10 уже и не скажете.

Потому что с течением времени выясняется, что не нужно было разваливать потенциально прекрасную страну СССР, вполне можно было обойтись другими, щадящими средствами. Но это если Родину любить.

Как среди тех же соседей-поляков все сильнее зреет мнение, что шоковая терапия Бальцеровича – никакое не экономическое чудо, а сознательное выбивание населения из активной политической жизни. А заодно и скупка всей Польши американскими, германскими и соросовскими структурами.