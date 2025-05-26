В Минске принято более 20,4 тыс. решений о назначении семейного капитала

Беларусь держит курс на поддержку многодетных родителей. Таких семей с каждым годом в нашей стране становится все больше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Только в столице около 17 тысяч многодетных. Для них предусмотрен ряд пособий. Существенная поддержка государства – семейный капитал. В Минске принято более 20 тысяч решений о назначении таких выплат. Все чаще средства направляют для решения квартирного вопроса. Чтобы улучшить жилищные условия, программой воспользовались более 10 тысяч семей. С 2025 года расширены возможности досрочного использования семейного капитала. Также изменены условия по учету в собственности жилья.
Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Многие семьи сталкивались с проблемой, когда, получив в наследство так называемый домик в деревне, который не всегда соответствует нормам для проживания, в том числе семьи с детьми, в то же время ввиду того, что они числились, эти метры, они не могли воспользоваться правом семейного капитала. Сейчас предоставлена возможность не учитывать эти метры, если жилье признается непригодным для проживания.
Помимо строительства квартир, средства используют на образование, медицинские услуги. Семейный капитал назначается многодетным при рождении, усыновлении или удочерении третьего ребенка. С начала 2025 года размер выплаты составляет более 33 тысяч рублей.