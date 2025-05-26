В Минске принято более 20,4 тыс. решений о назначении семейного капитала

Беларусь держит курс на поддержку многодетных родителей. Таких семей с каждым годом в нашей стране становится все больше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Только в столице около 17 тысяч многодетных. Для них предусмотрен ряд пособий. Существенная поддержка государства – семейный капитал. В Минске принято более 20 тысяч решений о назначении таких выплат. Все чаще средства направляют для решения квартирного вопроса. Чтобы улучшить жилищные условия, программой воспользовались более 10 тысяч семей. С 2025 года расширены возможности досрочного использования семейного капитала. Также изменены условия по учету в собственности жилья.