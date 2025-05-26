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Ректор БГПУ: созданы все условия, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели ЦЭ

26 мая 2025 08:31
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26 мая наступил решающий для абитуриентов этап – в Беларуси ровно в 11 часов начнется централизованный экзамен по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ для выпускников прошлых лет и окончивших колледжи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год важную задачу по контролю за соблюдением законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании Президент возлагает на госкомиссию. Исключить любые проявления формализма – ключевое требование Александра Лукашенко.

Только аудитории Белорусского государственного университета имени Максима Танка примут около 2 000 столичных пока еще школьников.

Ректор БГПУ: созданы все условия, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели ЦЭ-3

Милана Аль-иравашхед, абитуриент:
Буду сдавать биологию. Это, конечно, очень волнительно. Конечно, интересно, какие будут задания, потому что долго готовилась к этому, занималась на курсах, делала разные задания, выполняла. И, конечно же, хочется очень сдать хорошо и поступить туда, куда я хочу.

Ректор БГПУ: созданы все условия, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели ЦЭ-5

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы постарались создать для абитуриентов, сдающих экзамен, комфортные условия. Продумана навигация. Везде стоят таблички, указатели тех аудиторий, где они будут сдавать экзамены. И отыскать их помогут школьникам наши волонтеры-студенты. Продуманы комфортные условия. У нас имеются буфеты, обеспечен питьевой режим, имеется медпункт. Поэтому все создано для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели этот экзамен.

Ректор БГПУ: созданы все условия, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели ЦЭ-7

В Беларуси созданы все необходимые условия, чтобы привлечь одаренных и мотивированных ребят для поступления без экзаменов. Льготами при зачислении в вузы могут воспользоваться, в частности, целевики, лицеисты, выпускники Национального детского технопарка. Обеспечить принцип объективности и равного доступа, принимать абитуриентов в ряды студентов исходя из их уровня подготовки и знаний, чтобы не было никаких сомнений в объективности данной работы – на эту сферу образования ориентирует Президент.

# Вступительная кампания # Александр Жук

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