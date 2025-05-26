Ректор БГПУ: созданы все условия, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели ЦЭ

26 мая наступил решающий для абитуриентов этап – в Беларуси ровно в 11 часов начнется централизованный экзамен по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ для выпускников прошлых лет и окончивших колледжи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год важную задачу по контролю за соблюдением законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании Президент возлагает на госкомиссию. Исключить любые проявления формализма – ключевое требование Александра Лукашенко.

Только аудитории Белорусского государственного университета имени Максима Танка примут около 2 000 столичных пока еще школьников.

Милана Аль-иравашхед, абитуриент:

Буду сдавать биологию. Это, конечно, очень волнительно. Конечно, интересно, какие будут задания, потому что долго готовилась к этому, занималась на курсах, делала разные задания, выполняла. И, конечно же, хочется очень сдать хорошо и поступить туда, куда я хочу.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Мы постарались создать для абитуриентов, сдающих экзамен, комфортные условия. Продумана навигация. Везде стоят таблички, указатели тех аудиторий, где они будут сдавать экзамены. И отыскать их помогут школьникам наши волонтеры-студенты. Продуманы комфортные условия. У нас имеются буфеты, обеспечен питьевой режим, имеется медпункт. Поэтому все создано для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели этот экзамен.