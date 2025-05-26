Наталья Петкевич ознакомилась с организацией проведения ЦЭ в БГПУ

Решающий для абитуриентов этап – в Беларуси 26 мая прошли централизованный экзамен по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ для выпускников прошлых лет и окончивших колледжи. Испытания организовали в 144 пунктах их проведения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год важную задачу по контролю за соблюдением законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании Президент возлагает на госкомиссию. Исключить любые проявления формализма – ключевое требование Александра Лукашенко. С организацией проведения централизованного экзамена в БГПУ 26 мая ознакомилась заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. Для участия в ЦЭ 2025 года всего зарегистрировано 56 977 ребят. Самыми популярными у них стали такие учебные предметы, как русский язык, математика и белорусский.

Матвей Богодяж:

Несомненно, готовился усердно. Очень сильно помогли учителя моей гимназии. Страшно, интересно, но считаю, что моих знаний хватит для того, чтобы все сдать. Очень хочу поступить в БГУИР на факультет компьютерного проектирования. Но также рассматриваю БНТУ, инженерные профессии.

В Гродненской области сегодня экзамен проходил как в областном центре, так и во всех районах. Для ребят из сельской местности организовали подвоз на школьных автобусах. В регионе в 2025 году на ЦЭ зарегистрировались около 6,5 тысячи выпускников 11 классов. Из них 17 победителей олимпиад освобождены от прохождения испытаний.

Анатолий Дорожко, председатель Комитета государственного контроля Гродненской области:

Что можно взять с собой для проведения централизованного экзамена или централизованного тестирования? Это пропуск в аудиторию, паспорт и гелиевая ручка. Ну и, конечно, свои знания. Ибо ежегодно у нас устанавливаются случаи, когда есть попытки воспользоваться мобильным телефоном либо шпаргалкой, при этом происходит безусловное удаление с аудитории, и человек в этом году теряет все возможности для поступления в высшие учебные заведения. И только в конце лета, в конце августа он сможет сдать испытание для получения аттестата зрелости об окончании средней школы.