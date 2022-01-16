Опасное хобби. На Свислочи в центре Минска мужчина рыбачил на тонком льду
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Синоптики прогнозируют усиление ветра на ближайшие два дня (подробнее здесь). При такой погоде выход на лед водоемов не только не разрешен, но и опасен, это может привести к трагическим последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако это совершенно не пугает отдельных любителей острых ощущений.
Виктория Ходосок, СТВ:
16 января прохожие в центре Минска наблюдали за опасной рыбалкой. Мужчина разместился аккурат посередине реки Свислочь. И его совершенно не смущало, что с минуты на минуту он может присоединиться к плавающим уткам. Неравнодушные минчане вызвали МЧС.
И это не единственная спасательная операция за последние дни. Только за прошедшие двое суток минский ОСВОД помог выбраться на берег 15 рыбакам.