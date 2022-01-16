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Опасное хобби. На Свислочи в центре Минска мужчина рыбачил на тонком льду

16 января 2022 11:56
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Синоптики прогнозируют усиление ветра на ближайшие два дня (подробнее здесь). При такой погоде выход на лед водоемов не только не разрешен, но и опасен, это может привести к трагическим последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако это совершенно не пугает отдельных любителей острых ощущений.

Опасное хобби. На Свислочи в центре Минска мужчина рыбачил на тонком льду-1

Виктория Ходосок, СТВ:
16 января прохожие в центре Минска наблюдали за опасной рыбалкой. Мужчина разместился аккурат посередине реки Свислочь. И его совершенно не смущало, что с минуты на минуту он может присоединиться к плавающим уткам. Неравнодушные минчане вызвали МЧС.  

Опасное хобби. На Свислочи в центре Минска мужчина рыбачил на тонком льду-4

И это не единственная спасательная операция за последние дни. Только за прошедшие двое суток минский ОСВОД помог выбраться на берег 15 рыбакам.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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