Опасное хобби. На Свислочи в центре Минска мужчина рыбачил на тонком льду

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Синоптики прогнозируют усиление ветра на ближайшие два дня (подробнее здесь). При такой погоде выход на лед водоемов не только не разрешен, но и опасен, это может привести к трагическим последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако это совершенно не пугает отдельных любителей острых ощущений.