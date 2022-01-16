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В Гомеле возле дворца Румянцевых-Паскевичей поселились павлины

16 января 2022 11:48
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Новости Беларуси. В гомельском парке возле дворца Румянцевых-Паскевичей поселились павлины. Место прописки – зимний сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле возле дворца Румянцевых-Паскевичей поселились павлины-1

И хотя родиной этих птиц считаются азиатские страны, в наших широтах пернатые чувствуют себя хорошо. Эту парочку вывели в неволе, поэтому они отлично адаптируются к нашему климату. Правда с людьми предпочитают держаться на расстоянии.

В Гомеле возле дворца Румянцевых-Паскевичей поселились павлины-4

Светлана Прищепова, заместитель генерального директора Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Они мирные, добрые. Конечно, к себе они не подпускают, погладить себя не дают. Но в отношении людей не агрессивные.

# Птицы # общество # Светлана Прищепова # Федор Паскевич # Фотофакт

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