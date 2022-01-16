В Гомеле возле дворца Румянцевых-Паскевичей поселились павлины

Новости Беларуси. В гомельском парке возле дворца Румянцевых-Паскевичей поселились павлины. Место прописки – зимний сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя родиной этих птиц считаются азиатские страны, в наших широтах пернатые чувствуют себя хорошо. Эту парочку вывели в неволе, поэтому они отлично адаптируются к нашему климату. Правда с людьми предпочитают держаться на расстоянии.