В Гомеле возле дворца Румянцевых-Паскевичей поселились павлины

Новости Беларуси. В гомельском парке возле дворца Румянцевых-Паскевичей поселились павлины. Место прописки – зимний сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В гомельском парке возле дворца Румянцевых-Паскевичей поселились павлины. Место прописки – зимний сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя родиной этих птиц считаются азиатские страны, в наших широтах пернатые чувствуют себя хорошо. Эту парочку вывели в неволе, поэтому они отлично адаптируются к нашему климату. Правда с людьми предпочитают держаться на расстоянии.
Светлана Прищепова, заместитель генерального директора Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Они мирные, добрые. Конечно, к себе они не подпускают, погладить себя не дают. Но в отношении людей не агрессивные.