Спецрепортаж СТВ. Сенсационные детали покушения на Олега Гайдукевича и его семью

Новости Беларуси. Кто напал на дом Олега Гайдукевича и его семьи? Почему попытка поджога провалилась и кто еще мог стать жертвой террористов? Белорусские спецслужбы готовы раскрыть сенсационные детали этого уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Факты, кадры, признания в специальном репортаже Ксении Худолей «Беспринципный террор».

В середине июля инфоленты взорвала новость – дом депутата Палаты представителей забросали коктейлями Молотова. В ночь на 11 июля неизвестные едва не взорвали автомобиль и чудом не подожгли коттедж Олега Гайдукевича.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вот мой дом, вот стоянка. Один коктейль Молотова попал на стоянку, который сработал. По счастливой случайности там не было машины. Если бы была машина, она бы, конечно сгорела. Второй коктейль Молотова попал в крышу – она у меня мягкая, ондулин, – он отскочил. Третий коктейль Молотова попал в подоконник и по счастливой случайности – лето, окна – не разбился и не сгорел. В тот день было 35 °C жары, елки везде, близко соседские крыши. Везде ели – они росли очень долго – и если бы загорелось, не было бы ни дома, ни людей. Кто решил свести счеты с депутатом белорусского парламента и кем организована террористическая атака? Комитет госбезопасности возбудил уголовное дело.

Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Акт терроризма»). Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Виновные будут найдены и привлечены к установленной законом ответственности.

Виновные будут найдены, уверенно заявляет КГБ. Что ж, к этому моменту неизвестные поджигатели уже хорошо известны сотрудникам комитета. Задолго до нападения на дом Гайдукевича в поле зрения правоохранителей попала семья Войтеховичей.

Проживают в Борисове, активно интересуются Telegram-каналами радикальной направленности. Таких, увидев на улице, не трясешься от страха. Но назвать этих людей безобидными получится едва ли. Взгляните на эти кадры внимательно.

На видео Владислав Войтехович устанавливает GPS-трекер на автомобиль сотрудника милиции. Не похоже на ежедневную рутину среднестатистического молодого человека. А вот на попытку поиграть с законом – очень даже. По счастливой случайности милиционер обнаружил устройство и рассказал об этом руководству. Информация попала в Комитет госбезопасности. С этого эпизода начинается криминальное досье Войтеховичей.

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси:

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Войтеховичи планируют несколько террористических атак в качестве потенциальных жертв ими рассматривались депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов Войтеховичи рассматривали такие, как уничтожение имущества вышеперечисленных лиц путем поджога либо их похищения и пытки с целью видеозаписи так называемых покаянных видео. Очевидно, борисовский мститель и не подозревал, что уже попал в разработку. На одном маячке Войтехович не остановился. В переписке отец и сын детально обсуждают, как лучше установить устройство для слежки на машину местного судьи.

Своих жертв Владислав Войтехович выбирал в деструктивных Telegram-каналах. Его интересовали те, кто работает и живет поблизости, чтобы не попасть под подозрение милиции. Мол, гуляю по малой родине, вышел за хлебом и другие хорошо знакомые недоалиби. Войтехович не сомневался: скрываться с мест преступлений будет проще простого.

То есть нам осталось просто разведать местность. Этот […] судья тоже хотел на рыбалку поехать. Сейчас погода офигенная. Можно на рыбалке, это вообще идеально. Можно прямо в кустах нафиг затащить его, быстро это все сделать и все. Слежка за госслужащими – не просто игра в шпионов. Сверхидея Войтеховичей – похищать, поджигать имущество, заставлять клеветать на действующую власть. Все это снимать на видео, чтобы стать знаменитыми в среде Telegram-адептов перемен. А, главное, получить деньги от зарубежных кураторов. При этом ради недешевой картинки они были готовы на все.

Зайти замаскированными в подъезд, подняться на самый верх, посмотреть, где квартира, и просто, когда он домой придет, постучаться в дверь. Открывает двери – вламываемся в хату, всех на колени […] и мы даже... Замаскироваться, то есть зайти туда, вообще там проиграть вот это все в масках. Зайти, точно так же быстро выйти, машину припарковать где-нибудь далеко, где камер нет, тут до машины быстро дойти, добежать – и все.

Вскоре GPS-трекеры, расставленные на авто, правоохранители сняли – слежка за белорусами в погонах провалилась. Но то ли от скудости ума, то ли вдохновленный желанием заработать, Войтехович-младший ничего не заподозрил. 10 июня он пришел к воинской части неподалеку от своего дома с коктейлями Молотова, но передумал (а, может, просто испугался) и сбросил бутылки с зажигательной смесью в Свислочь в ближайшем парке. Казалось бы, самое время прийти в себя и остановиться. Но в его голове уже зрел новый террористический план.

Задумали нанести ущерб недвижимости либо автомобилю Олега Гайдукевича. Далее отец спросил, может быть, нужна помощь в этом. Я сказал, что можно. И предложил ему под видом рыбалки поехать туда, в Семково, и там это все осуществить.

К покушению готовились основательно. Войтехович-младший купил квадрокоптер, чтобы заснять теракт, и велосипед, на котором планировалось покидать место преступления. На надувной лодке разведывал обстановку и готовил пути отхода. В криминальную схему постепенно была втянута вся семья, даже 10-летний ребенок.

Ну, надо же создать, как говорится, полную видимость того, что мы действительно приехали отдыхать, и магнит ходим там кидаем и так далее, рыбу поймать. Ну, костер распалим, понятно, где-то наломаем с этих кустов. Костер обязательно, чтобы, как говорится, от нас воняло хорошо костром и так далее. Ну, и колонку я возьму, колоночку включим, направим в сторону всех этих рыбаков, которые там будут сидеть, чтобы музычка играла. И людям мешать там через речку не будем спать в домах, чтобы их не разбудить, не дай бог. И нормально будет. Им не слышно, как наша птичка взлетать будет. Ну, маму берите, если она хочет, то берите. Тем более она тебе хоть, если что, подскажет, куда ехать по навигатору.

Вечер 10 июля. Войтеховичи выезжают на так называемую рыбалку. Удочки, пледы, панамы – ничего подозрительного. Вряд ли соседи могли предположить, что семейка запаслась коктейлями Молотова и собирается не на пикник, а на дело. В первый раз к дому Олега Гайдукевича злоумышленники пришли на разведку.

Эдакая прогулка с ребенком и собаками. С одной лишь «немирной» особенностью. Недалеко от дома парламентария Войтеховичи спрятали бутылки с зажигательной смесью.

Из портфеля отца мы достали бутылки и там рядом с домом на пересечении дорог – там был еще поворот такой влево, там такая небольшая железная какая-то будка была невысокая. Мы вот за эту будку поставили эти три бутылки и оставили их там. После этого ушли назад той же дорогой. Ушли назад и стали ждать просто ночи.

Войтехович-старший вернулся к тайнику около трех часов ночи. Отказаться от задуманного его не заставило даже то, что по всем внешним признакам семья депутата ночевала дома. А, значит, успех дела для Войтеховичей обозначал бы одно – человеческие жертвы.

Первую я поджег, кинул – она загорелась точно. Две я кидал так спонтанно. Быстро развернулся, сел на велосипед и уехал. Почему правоохранители позволили скрыться с места преступления? Справедливый вопрос. Ответ на него таится в правилах оперативной игры. К этому моменту в комитете знали: Войтеховичи работают не одни. Есть и другие подельники. И нужно дать им время проявить себя.