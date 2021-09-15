«Символ дружбы». Ассоциация китайских компаний подарила центру трансфузиологии два донорских кресла

Новости Беларуси. Ассоциация китайских компаний подарила Городскому центру трансфузиологии два донорских кресла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудничество между странами налажено не только на государственном уровне, но и между общественными объединениями.

Фань Чжии, представитель благотворительного комитета Ассоциации китайских компаний: Эти кресла немножко скромные, но это очень немаленький символ. Потому что это не только символ помощи, но и символ дружбы.

Ольга Климович, руководитель Городского центра трансфузиологии 6-й городской клинической больницы Минска:

Ни для кого не секрет, что порой не могут наши предприятия, какие-то учреждения обеспечивать необходимые условия. А вообще, международный стандарт службы крови, что не доноры приходят к нам, а мы выезжаем к донорам. Поэтому эти кресла, чтобы максимально увеличить возможности комфортной сдачи крови и ее компонентов.

Ежегодно в Минске заготавливают около 50 тонн крови. Только через центр трансфузиологии ежедневно проходит около 200 доноров. Его значимость еще раз подчеркнула и эпидемиологическую ситуацию, когда медики заготавливали не только кровь, но и антиковидную плазму.