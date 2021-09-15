Собирались поджечь машину силовика с помощью дрона. Показываем задержание нападавших на Гайдукевича

Новости Беларуси. В середине июля инфоленты взорвала новость – дом депутата Палаты представителей забросали коктейлями Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь на 11 июля неизвестные едва не взорвали автомобиль и чудом не подожгли коттедж Олега Гайдукевича.

Спецрепортаж СТВ. Сенсационные детали покушения на Олега Гайдукевича и его семью – следствие окончено. Подробности здесь. Эффектного видео с места поджога у Войтеховичей не получилось. Квадрокоптер, купленный для съемок террористического экшна, попросту не удалось поднять в воздух. А ведь именно за такими циничными кадрами подельники ехали в Семково. И тогда началась подготовка к следующему шагу. Цель – взорвать автомобиль сотрудника милиции.

В гараже нашли – отец нашел – скипидар, еще что-то там нашел из горючих смесей. То есть мы просто все, как говорится, что нашли, все залили в эту бутылку до самого верха. Без всяких пропорций, просто, опять же, бензина большую часть, всего остального понемногу. Решили, что проще будет, опять же, с помощью дрона… Чтобы отец сходил, полил машину этой горючей смесью из бутылки, а на дрон примотать проволокой таблетки с сухим горючим, поджечь их предварительно и на дроне спуститься и касанием облитой этой машины поджечь.

Ночь на 13 августа. Борисов. Отец и сын собираются поджечь машину силовика. Для съемки теракта наготове экшн-камера и дрон. В темноте Виталий Войтехович совершает ошибку и сначала обливает горючей жидкостью соседний автомобиль. После пытается поджечь машину милиционера, но снова промах – в зажигалке закончился газ. А еще закончилась безнаказанность Войтеховичей – акт терроризма пресекают правоохранители.

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси:

Войтеховичи не были идейными борцами, их действия были продиктованы корыстным мотивом. За свои террористические атаки они получали крупные суммы денежных средств из-за рубежа, то есть по своей сути являлись наемниками. Действия обвиняемых квалифицированы по статье 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Акт терроризма». Задержано более 20 человек. Как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая как самих себя, так и своих сообщников.