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Собирались поджечь машину силовика с помощью дрона. Показываем задержание нападавших на Гайдукевича

15 сентября 2021 16:37
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Новости Беларуси. В середине июля инфоленты взорвала новость – дом депутата Палаты представителей забросали коктейлями Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь на 11 июля неизвестные едва не взорвали автомобиль и чудом не подожгли коттедж Олега Гайдукевича.  

Собирались поджечь машину силовика с помощью дрона. Показываем задержание нападавших на Гайдукевича-1

Спецрепортаж СТВ. Сенсационные детали покушения на Олега Гайдукевича и его семью – следствие окончено. Подробности здесь.  

Эффектного видео с места поджога у Войтеховичей не получилось. Квадрокоптер, купленный для съемок террористического экшна, попросту не удалось поднять в воздух. А ведь именно за такими циничными кадрами подельники ехали в Семково. И тогда началась подготовка к следующему шагу. Цель – взорвать автомобиль сотрудника милиции.  

Собирались поджечь машину силовика с помощью дрона. Показываем задержание нападавших на Гайдукевича-4

В гараже нашли – отец нашел – скипидар, еще что-то там нашел из горючих смесей. То есть мы просто все, как говорится, что нашли, все залили в эту бутылку до самого верха. Без всяких пропорций, просто, опять же, бензина большую часть, всего остального понемногу. Решили, что проще будет, опять же, с помощью дрона… Чтобы отец сходил, полил машину этой горючей смесью из бутылки, а на дрон примотать проволокой таблетки с сухим горючим, поджечь их предварительно и на дроне спуститься и касанием облитой этой машины поджечь.  

Собирались поджечь машину силовика с помощью дрона. Показываем задержание нападавших на Гайдукевича-7

Ночь на 13 августа. Борисов. Отец и сын собираются поджечь машину силовика. Для съемки теракта наготове экшн-камера и дрон. В темноте Виталий Войтехович совершает ошибку и сначала обливает горючей жидкостью соседний автомобиль. После пытается поджечь машину милиционера, но снова промах – в зажигалке закончился газ. А еще закончилась безнаказанность Войтеховичей – акт терроризма пресекают правоохранители.  

Собирались поджечь машину силовика с помощью дрона. Показываем задержание нападавших на Гайдукевича-10

Собирались поджечь машину силовика с помощью дрона. Показываем задержание нападавших на Гайдукевича-12

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси:
Войтеховичи не были идейными борцами, их действия были продиктованы корыстным мотивом. За свои террористические атаки они получали крупные суммы денежных средств из-за рубежа, то есть по своей сути являлись наемниками. Действия обвиняемых квалифицированы по статье 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Акт терроризма». Задержано более 20 человек. Как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая как самих себя, так и своих сообщников.  

Собирались поджечь машину силовика с помощью дрона. Показываем задержание нападавших на Гайдукевича-15

Это лишь один из громких преступных эпизодов, раскрытых за последнее время. В попытках дестабилизировать обстановку в стране такие персонажи продолжают пополнять оперативные сводки наших спецслужб. И нет сомнений, что в ближайшее время мы станем свидетелями новых ошеломляющих подробностей.  

# Уголовное законодательство # общество # Олег Гайдукевич # Владислав Войтехович # Анастасия Войтехович # Ольга Войтехович # Виталий Войтехович # Константин Бычек # Ксения Худолей # Фотофакт

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