«Ставим амбициозную задачу». Елена Богдан рассказала о планах Белорусского союза женщин

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Мне очень отрадно, что, несмотря на COVID-19, китайская женская организация пригласила нашу организацию с выступлением в заседании ШОС. Для нас это было очень почетно. То, о чем мы говорим сегодня, это одно из добрых дел, которые делает Белорусский союз женщин ко Дню народного единства. Мы перед собой ставим амбициозную задачу, чтобы каждая наша организация в эти дни сделала хотя бы одно доброе дело. И то, чему мы сегодня стали свидетелями в Ассоциации китайских компаний, там работают не только представители Китая, но и наши белорусские граждане, белорусские женщины, которые являются активными членами Белорусского союза женщин. И они мобилизовали Ассоциацию китайских компаний для того, чтобы сделать такое замечательное дело – подарить донорские кресла минскому Городскому центру трансфузиологии.