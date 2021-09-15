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«Ставим амбициозную задачу». Елена Богдан рассказала о планах Белорусского союза женщин

15 сентября 2021 15:14
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Новости Беларуси. Ассоциация китайских компаний подарила Городскому центру трансфузиологии два донорских кресла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудничество между странами налажено не только на государственном уровне, но и между общественными объединениями.

«Ставим амбициозную задачу». Елена Богдан рассказала о планах Белорусского союза женщин-1

Белорусский союз женщин стал связующим звеном визита представителей Ассоциации китайских компаний в 6-ю городскую клиническую больницу. Как итог – желание восточных партнеров поддержать донорство в Беларуси.

«Ставим амбициозную задачу». Елена Богдан рассказала о планах Белорусского союза женщин-4

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Мне очень отрадно, что, несмотря на COVID-19, китайская женская организация пригласила нашу организацию с выступлением в заседании ШОС. Для нас это было очень почетно. То, о чем мы говорим сегодня, это одно из добрых дел, которые делает Белорусский союз женщин ко Дню народного единства. Мы перед собой ставим амбициозную задачу, чтобы каждая наша организация в эти дни сделала хотя бы одно доброе дело. И то, чему мы сегодня стали свидетелями в Ассоциации китайских компаний, там работают не только представители Китая, но и наши белорусские граждане, белорусские женщины, которые являются активными членами Белорусского союза женщин. И они мобилизовали Ассоциацию китайских компаний для того, чтобы сделать такое замечательное дело – подарить донорские кресла минскому Городскому центру трансфузиологии.

# Женщины Беларуси # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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