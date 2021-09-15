Самоучитель или преподаватель с группой? Можно ли выучить язык самостоятельно

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Лариса Тригубова, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров МГЛУ:
В первую очередь можно продолжить изучение того языка, который был у вас в школе или университете. И даже если его уровень подсел у вас, если он находится в пассиве, то его самостоятельно освежить, реанимировать можно. А вот изучение другого иностранного языка можно по самоучителю, но исключительно для очень-очень базовых сведений. А затем, чтобы научиться на нем говорить, нужен преподаватель и желательно даже группа, чтобы была ситуация общения.
Зинаида Макусь, преподаватель английского языка:
Коммуникация, общение. В первую очередь язык учат для чего? Чтобы разговаривать. Очень многие люди говорят: «Я умею читать, я смотрю фильм, я понимаю, а сказать я не могу». А отчего? Потому что нет привычки, нет опыта говорить. И только через многочисленное повторение запоминаются все слова, и человек сможет, практикуясь, уже говорить, составлять предложения.
Алеся Лакина:
А может быть это как раз проблема наших школ, когда у нас базовые знания, но нет разговорного языка? Больше грамматику проходим.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Программа построена так, что мы больше обращаем внимание на грамматику, к сожалению.
Лариса Тригубова:
Я возражаю. Если хорошо проанализировать школьную программу по иностранным языкам, основной метод обучения – коммуникативный. Другое дело, что в старших классах неизбежно часть преподавателей ориентируется на выпускной экзамен, а также на подготовку к централизованному тестированию. Есть, конечно, нарушения в этом балансе, а сама программа и новые учебники исключительно коммуникативно направлены.
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