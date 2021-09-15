Самоучитель или преподаватель с группой? Можно ли выучить язык самостоятельно

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Лариса Тригубова, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров МГЛУ: В первую очередь можно продолжить изучение того языка, который был у вас в школе или университете. И даже если его уровень подсел у вас, если он находится в пассиве, то его самостоятельно освежить, реанимировать можно. А вот изучение другого иностранного языка можно по самоучителю, но исключительно для очень-очень базовых сведений. А затем, чтобы научиться на нем говорить, нужен преподаватель и желательно даже группа, чтобы была ситуация общения.

Зинаида Макусь, преподаватель английского языка:

Коммуникация, общение. В первую очередь язык учат для чего? Чтобы разговаривать. Очень многие люди говорят: «Я умею читать, я смотрю фильм, я понимаю, а сказать я не могу». А отчего? Потому что нет привычки, нет опыта говорить. И только через многочисленное повторение запоминаются все слова, и человек сможет, практикуясь, уже говорить, составлять предложения.

Алеся Лакина:

А может быть это как раз проблема наших школ, когда у нас базовые знания, но нет разговорного языка? Больше грамматику проходим.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Программа построена так, что мы больше обращаем внимание на грамматику, к сожалению.