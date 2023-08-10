Спасателям каждый день поступают сообщения о помощи. Что делать, если заблудился в лесу?

Помимо плодово-ягодного, в республике стартовал и грибной сезон. И тут уж главное – грамотно войти во вкус. Лесные просторы радуют изобилием и уводят подальше от людных мест. Ведь, как известно, чем дальше в лес, тем тяжелее корзинка. Остановиться бывает очень сложно, и с каждым годом случаев, когда грибники не могут выбраться из леса, сбились с ориентиров – все больше. Об этом поговорим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Анастасией Швайбович, официальным представителем Минского областного управления МЧС. Сколько людей в 2023 году потерялось в лесу? Дмитрий Потапович, ведущий:

Анастасия, расскажите про статистику. В этом сезоне сколько случаев, когда люди потерялись, сбили с маршрута?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Действительно, в эти дни спасателям практически каждый день поступают сообщения о том, что требуется помощь в поиске потерявшихся в лесу людей. Только спасатели Минской области с начала года нашли 30 человек, из них четверо деток. Юлия Самусенко, ведущая:

В какой промежуток случаи учащаются? Это, может быть, август или сентябрь, октябрь? Анастасия Швайбович:

Вот как только прошли дожди, теплая погода, начинается активный грибной сезон. Он продолжает ягодный сезон, потому что спасатели оказывают помощь и тем, кто охотился на ягоды. Поэтому это та статистика, которая начинается с июля, августа, и с каждым днем случаев все больше. Поэтому вместе с вами, я надеюсь, мы подготовим грибников для того, чтобы они, во-первых, не терялись в лесу; во-вторых, конечно, даже если это произошло, знали, как правильно сориентироваться и что с собой взять. Что делать, если заблудился в лесу? Дмитрий Потапович:

Что же делать и как себя обезопасить? Мобильный телефон взять можно, но не всегда же сеть ловит.

Анастасия Швайбович:

Сперва, как вы собрались в лес, необходимо подумать, что вы наденете. Изучите погоду. Если передают грозовой фронт, естественно, лучше поход в лес отложить. Все-таки вы решаетесь, уже не так жарко, надеваем непромокаемую одежду, поскольку потенциально вы должны быть готовы к тому, что если произойдет какая-то нештатная ситуация, то, возможно, придется и заночевать в лесу. Как правило, все маскируются под цвет леса, но мы, спасатели, настоятельно рекомендуем использовать какой-то яркий элемент, это могут быть кепка, платок, неважно. Все то, что поможет потом, в случае если вы потеряетесь, побыстрее вас найти. Берем с собой обязательно минимальный запас еды, спички. Естественно, если принимаете какие-то лекарства, то с собой также берем запас на одни-двое суток: если вдруг что-то пойдет не так, чтобы вы могли себя обеспечить. И направляемся в лес, предупреждаем родных и близких, куда планируете двигаться, в какую сторону, о вашем предполагаемом времени возвращения для того, чтобы если вас нет, то они могли забить тревогу. И самое важное – это взять с собой мобильный телефон, чтобы он был заряжен, потому что иногда бывает такое, что звонят спасателям: я нахожусь здесь, вижу три дерева, три березки. И садится мобильный телефон. То есть для спасателей такой ориентир – это слишком маленькая информация, понятно, что специалисты выедут, они побеседуют с родственниками, в каком направлении собирался двигаться человек, но это все увеличивает время поиска. Поэтому обязательно мобильный телефон должен быть заряжен, можно взять с собой обязательно и переносную зарядку. Если вы понимаете, что заблудились, набираете спасателям по телефону 101 или 112, находиться с ними на связи. Если у вас смартфон, то сегодня есть такая возможность диспетчеру отправить вам ссылку, вы по ней переходите, спасатели получают координаты, где вы находитесь. Как пожилым людям себя обезопасить? Юлия Самусенко:

Что касается молодежи, здесь понятно, они могут взять с собой и телефон, и зарядку, тут же отправить ссылку, посмотреть геолокацию. Но вот что касается пожилых людей, как им обезопасить себя? И кто в зоне риска?

Анастасия Швайбович:

Здесь, конечно, необходимо прежде всего подумать о своем состоянии здоровья: по силе ли вам сегодня отправиться в лес? Понятно, что как мы обычно слышим рассказы: я всю жизнь ходил в этот лес, всегда у меня все было хорошо. Но лес тоже меняется, кстати, поэтому даже знакомый лес может оказаться в определенную минуту незнакомым, можно в нем заблудиться. Поэтому, уважаемые дети, побеседуйте со своими пожилыми родителями, а лучше всего даже если их переубедить нет возможности, составьте им компанию. И таким образом вы обезопасите их здоровье, сможете быстро реагировать, даже если вы вместе заблудились. Мы, конечно, советуем в любом случае брать с собой мобильный телефон и кнопочный тоже. В лесу много ориентиров, описав которые человек сможет подсказать спасателям, где он находится. Мы рассмотрим такую ситуацию, что мобильного телефона с собой нет, бывает и такое, либо разрядился мобильный телефон, у вас нет возможности позвонить спасателям. Здесь самое важное, не паниковать, потому что паника – плохой советчик в любой чрезвычайной ситуации. Необходимо успокоиться, осмотреться, возможно, вы сами сможете сориентироваться, позвать на помощь, рядом могут находиться другие грибники, которые помогут вам сориентироваться и выйти к дороге. Обратите внимание на линии электропередач, они также всегда выведут вас к населенному пункту. Прислушайтесь. Звук работающего трактора слышен за 3-4 километра. Лай собаки – за 2-3 километра. Поезд можно услышать даже за 10 километров. Естественно, услышав такие ориентиры, необходимо идти на звук, и потом, двигаясь вдоль железнодорожных путей, вы всегда выйдете к населенному пункту.