«Атмосфера прекрасная, люди дружелюбные». Вот что говорят гости Игр стран СНГ в фан-зонах около Дворца спорта

Новости Беларуси. Приобщиться к главному спортивному мультифоруму страны, погрузиться в атмосферу праздника и просто отдохнуть в эти дни можно не только на стадионах и аренах, но и в фан-зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске главной точкой притяжения горожан и туристов стала площадка у Дворца спорта. Здесь и концертная площадка, и большой фуд-корт, где можно отведать традиционных блюд разных народов. Работает и ярмарка белорусских мастеров: вниманию гостей представлены украшения и игрушки с национальным колоритом. А у сцены расположились десятки мини-зон с различными активностями. Для любителей селфи организаторы создали несколько живописных фотозон.