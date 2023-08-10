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«Атмосфера прекрасная, люди дружелюбные». Вот что говорят гости Игр стран СНГ в фан-зонах около Дворца спорта

10 августа 2023 08:39
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Новости Беларуси. Приобщиться к главному спортивному мультифоруму страны, погрузиться в атмосферу праздника и просто отдохнуть в эти дни можно не только на стадионах и аренах, но и в фан-зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске главной точкой притяжения горожан и туристов стала площадка у Дворца спорта. Здесь и концертная площадка, и большой фуд-корт, где можно отведать традиционных блюд разных народов. Работает и ярмарка белорусских мастеров: вниманию гостей представлены украшения и игрушки с национальным колоритом. А у сцены расположились десятки мини-зон с различными активностями. Для любителей селфи организаторы создали несколько живописных фотозон.

«Атмосфера прекрасная, люди дружелюбные». Вот что говорят гости Игр стран СНГ в фан-зонах около Дворца спорта-1

Мы приехали из России. Мы впервые в Беларуси, и Беларусь произвела на нас огромное впечатление. Сегодня мы идем впервые на Игры – на волейбол, потому что очень хотели попасть на эту игру. Надеемся, что мы будем рады.

«Атмосфера прекрасная, люди дружелюбные». Вот что говорят гости Игр стран СНГ в фан-зонах около Дворца спорта-4

Я впервые в Беларуси, мне здесь безумно нравится. Атмосфера прекрасная, люди дружелюбные. Побывал уже на многих соревнованиях. Здорово, что здесь собралось много национальностей. Такие мероприятия еще больше нас сближают.

«Атмосфера прекрасная, люди дружелюбные». Вот что говорят гости Игр стран СНГ в фан-зонах около Дворца спорта-7

Настроение замечательное, мы всегда в хорошем настроении, стараемся посещать и мероприятия, и праздники. Очень рады, что приезжают наши все страны, дружат. Мы присутствовали на открытии, нам очень понравилось – очень ярко, красочно, незабываемые номера просто были.

«Атмосфера прекрасная, люди дружелюбные». Вот что говорят гости Игр стран СНГ в фан-зонах около Дворца спорта-10

Ежедневно с 19 до 22 часов в расписании яркая концертная программа: на главной сцене зажигают творческие коллективы. Присоединяйтесь к празднику и болейте за наших!

# Игры стран СНГ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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