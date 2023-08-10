«Атмосфера прекрасная, люди дружелюбные». Вот что говорят гости Игр стран СНГ в фан-зонах около Дворца спорта
Новости Беларуси. Приобщиться к главному спортивному мультифоруму страны, погрузиться в атмосферу праздника и просто отдохнуть в эти дни можно не только на стадионах и аренах, но и в фан-зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске главной точкой притяжения горожан и туристов стала площадка у Дворца спорта. Здесь и концертная площадка, и большой фуд-корт, где можно отведать традиционных блюд разных народов. Работает и ярмарка белорусских мастеров: вниманию гостей представлены украшения и игрушки с национальным колоритом. А у сцены расположились десятки мини-зон с различными активностями. Для любителей селфи организаторы создали несколько живописных фотозон.
Мы приехали из России. Мы впервые в Беларуси, и Беларусь произвела на нас огромное впечатление. Сегодня мы идем впервые на Игры – на волейбол, потому что очень хотели попасть на эту игру. Надеемся, что мы будем рады.
Я впервые в Беларуси, мне здесь безумно нравится. Атмосфера прекрасная, люди дружелюбные. Побывал уже на многих соревнованиях. Здорово, что здесь собралось много национальностей. Такие мероприятия еще больше нас сближают.
Настроение замечательное, мы всегда в хорошем настроении, стараемся посещать и мероприятия, и праздники. Очень рады, что приезжают наши все страны, дружат. Мы присутствовали на открытии, нам очень понравилось – очень ярко, красочно, незабываемые номера просто были.
Ежедневно с 19 до 22 часов в расписании яркая концертная программа: на главной сцене зажигают творческие коллективы. Присоединяйтесь к празднику и болейте за наших!