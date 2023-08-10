Новости Беларуси. Яркая символика Игр точно запомнится всем! На пресс-конференции в Белорусском государственном университете физической культуры рассказали об истории создания фирменного стиля форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Беларуси:

При разработке формы для сборной Республики Беларусь на Игры стран СНГ, для волонтеров, для антидопинговой комиссии, медицинского персонала мы также исходили из необходимости связать ее с символикой Игр стран СНГ. Очень много команд приезжих участвует в наших соревнованиях. У нас есть традиция, когда мы проводим соревнования на территории нашей страны. На Европейских играх наша форма была представлена в стилистике Европейских игр. Сейчас мы последовали тому же примеру и сделали форму в стилистике Игр стран СНГ.

Визуал талисмана также выполнен по мотивам творчества слуцкой художницы, а слоган форума олицетворяет характер Рысика – сильный и озорной.