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Основа – восьмиконечная звезда. Кто и как создавал фирменный стиль II Игр стран СНГ? Рассказали в НОК

10 августа 2023 09:15
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Новости Беларуси. Яркая символика Игр точно запомнится всем! На пресс-конференции в Белорусском государственном университете физической культуры рассказали об истории создания фирменного стиля форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основой логотипа стала восьмиконечная звезда, расцветающая цветком василька. Также присутствуют лепестки, выполненные в цветах государственного флага Беларуси.

Основа – восьмиконечная звезда. Кто и как создавал фирменный стиль II Игр стран СНГ? Рассказали в НОК-1

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Беларуси:
При разработке формы для сборной Республики Беларусь на Игры стран СНГ, для волонтеров, для антидопинговой комиссии, медицинского персонала мы также исходили из необходимости связать ее с символикой Игр стран СНГ. Очень много команд приезжих участвует в наших соревнованиях. У нас есть традиция, когда мы проводим соревнования на территории нашей страны. На Европейских играх наша форма была представлена в стилистике Европейских игр. Сейчас мы последовали тому же примеру и сделали форму в стилистике Игр стран СНГ.

Визуал талисмана также выполнен по мотивам творчества слуцкой художницы, а слоган форума олицетворяет характер Рысика – сильный и озорной.

Основа – восьмиконечная звезда. Кто и как создавал фирменный стиль II Игр стран СНГ? Рассказали в НОК-4

Фирменный стиль. Создатели символики Игр вдохновились творчеством белорусской художницы-примитивистки. Подробности.

# Игры стран СНГ # общество # Виталий Островский # Фотофакт

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