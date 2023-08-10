Новости Беларуси. Плохое знание видового состава грибов, а также игнорирование правил их сбора и обработки влекут за собой непредсказуемые последствия. Жительница Гомельской области скончалась после отравления бледной поганкой, употребив ее в пищу вместе с сыроежками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быть внимательными при сборе грибов и не брать сомнительные и неизвестные призывают граждан эпидемиологи. Специалисты напоминают: яд этого гриба не уничтожается кулинарной и термической обработкой, а признаки отравления могут проявиться лишь спустя 10-12 часов.