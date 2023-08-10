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В Беларуси участились случаи отравления грибами. На что обращать внимание при их сборе – рассказала врач

10 августа 2023 08:52
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Новости Беларуси. Плохое знание видового состава грибов, а также игнорирование правил их сбора и обработки влекут за собой непредсказуемые последствия. Жительница Гомельской области скончалась после отравления бледной поганкой, употребив ее в пищу вместе с сыроежками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быть внимательными при сборе грибов и не брать сомнительные и неизвестные призывают граждан эпидемиологи. Специалисты напоминают: яд этого гриба не уничтожается кулинарной и термической обработкой, а признаки отравления могут проявиться лишь спустя 10-12 часов.

В Беларуси участились случаи отравления грибами. На что обращать внимание при их сборе – рассказала врач-1

Светлана Колеснева, врач-гигиенист Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Если вы ходите за грибами и срываете сыроежку (я не могу сказать, что это плохой гриб – довольно-таки вкусный), пожалуйста, срывайте ее целиком, вместе с ножкой. Именно это дает возможность отличить ее от бледной поганки. Если на конце ножки нет клубневидного утолщения и на ножке нет юбочки, можете смело брать – это сыроежка.

В Беларуси участились случаи отравления грибами. На что обращать внимание при их сборе – рассказала врач-4

Всего в Гомельской области с середины июля зафиксировано 9 случаев отравления грибами, в том числе два семейных. Пострадали 14 человек, трое из которых дети. Двум несовершеннолетним пришлось некоторое время провести в реанимации.

# Грибы # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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