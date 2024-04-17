Создают потребительский патриотизм. В «Белгоспищепроме» рассказали о совместном проекте с блогерами

Дмитрий Потапович, ведущий: Расскажите подробнее о проекте. В чем его главная миссия?

«Зробiм разам». Так называет проект концерна «Белгоспищепром». Его главная миссия – сделать отечественную продукцию ближе и понятнее для каждого белоруса. Достичь важной цели помогут лидеры мнений и кумиры современной молодежи, блогеры.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Больше 30 предприятий входят в концерн «Белгоспищепром», уже неоднократно приходили запросы от блогеров, чтобы совместно поучаствовать в освещении деятельности предприятия, тем самым попробовать донести до своей аудитории особенности создания каждого продукта, который является уникальным. В этом году объявлен Год качества, поэтому мы приняли решение изменить формат проведения нашей совместной работы и привлечь группу блогеров, которые будут освещать деятельность ряда предприятий. Мы надеемся, что это поможет создать потребительский патриотизм.

Дмитрий Потапович:

Как долго продлится проект? Есть ли какой-то акцент на отдельной продукции?