Создают потребительский патриотизм. В «Белгоспищепроме» рассказали о совместном проекте с блогерами
«Зробiм разам». Так называет проект концерна «Белгоспищепром». Его главная миссия – сделать отечественную продукцию ближе и понятнее для каждого белоруса. Достичь важной цели помогут лидеры мнений и кумиры современной молодежи, блогеры.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром», и Раиса Мелешевич, пресс-секретарь концерна «Белгоспищепром».
Дмитрий Потапович, ведущий:
Расскажите подробнее о проекте. В чем его главная миссия?
Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Больше 30 предприятий входят в концерн «Белгоспищепром», уже неоднократно приходили запросы от блогеров, чтобы совместно поучаствовать в освещении деятельности предприятия, тем самым попробовать донести до своей аудитории особенности создания каждого продукта, который является уникальным. В этом году объявлен Год качества, поэтому мы приняли решение изменить формат проведения нашей совместной работы и привлечь группу блогеров, которые будут освещать деятельность ряда предприятий. Мы надеемся, что это поможет создать потребительский патриотизм.
Дмитрий Потапович:
Как долго продлится проект? Есть ли какой-то акцент на отдельной продукции?
Раиса Мелешевич, пресс-секретарь концерна «Белгоспищепром»:
У каждого блогера есть свое предприятие, у двух блогеров даже по два предприятия, с которыми они будут работать очень плотно. Там не только распаковка продукции, но и возможность викторины, возможность аудитории задавать вопросы. Мы видим, что у профессионалов глаз немного замылен, они уже привыкли к этому производству. Первого впечатления, которое может быть у блогера, у них уже нет. Для нас важен свежий взгляд.
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