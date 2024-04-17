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От холодильника до ноутбука. Какой бытовой техникой белорусские производители удивят потребителей?

17 апреля 2024 10:58
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Красиво жить не запретишь.

От холодильника до ноутбука. Какой бытовой техникой белорусские производители удивят потребителей?-1

Из опыта общения с потребителем вписать в кухню второй холодильник – в хит-параде это еще не первое место.

Техника в руках или идея в небе?

От холодильника до ноутбука. Какой бытовой техникой белорусские производители удивят потребителей?-4

Сегодня – стиральная машина, завтра – посудомоечная, послезавтра – возможно, космический корабль.

Что предпочитают домохозяйки?

От холодильника до ноутбука. Какой бытовой техникой белорусские производители удивят потребителей?-7

Наверное, новая стиральная машина, а потом новый автомобиль.

Когда размер имеет значение? Чем удивят белорусы?

От холодильника до ноутбука. Какой бытовой техникой белорусские производители удивят потребителей?-10

Телевизор толщиной меньше телефона.

От холодильника до ноутбука. Какой бытовой техникой белорусские производители удивят потребителей?-13

И зачем ноутбук василькового цвета?

От холодильника до ноутбука. Какой бытовой техникой белорусские производители удивят потребителей?-16

Имея свое, мы ни от кого не зависим.

«Со знаком качеСТВа» – смотрите в четверг, 18 апреля, в 19:00.

# Предприятия Беларуси # общество

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