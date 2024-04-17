От холодильника до ноутбука. Какой бытовой техникой белорусские производители удивят потребителей?

Красиво жить не запретишь.
Красиво жить не запретишь.
Из опыта общения с потребителем вписать в кухню второй холодильник – в хит-параде это еще не первое место.
Техника в руках или идея в небе?
Сегодня – стиральная машина, завтра – посудомоечная, послезавтра – возможно, космический корабль.
Что предпочитают домохозяйки?
Наверное, новая стиральная машина, а потом новый автомобиль.
Когда размер имеет значение? Чем удивят белорусы?
Телевизор толщиной меньше телефона.
И зачем ноутбук василькового цвета?
Имея свое, мы ни от кого не зависим.
«Со знаком качеСТВа» – смотрите в четверг, 18 апреля, в 19:00.