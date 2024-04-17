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Постпреды стран СНГ обсудили вопросы совместного противодействия терроризму

17 апреля 2024 10:59
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Подвести итоги и наметить план действий на ближайшую перспективу. Постоянные представители стран – участниц СНГ провели заседание в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание участники встречи уделили проработке мероприятий для реализации задач, поставленных в ходе прошедшего на минувшей неделе заседания Совета министров иностранных дел государств Содружества.

Постпреды стран СНГ обсудили вопросы совместного противодействия терроризму-1

Тема безопасности стала ключевой. Речь шла о совместном противодействии терроризму и в целом укреплении взаимодействия в рамках СНГ, повышении авторитета объединения на международной арене. Также в фокусе внимания подготовка к празднованию годовщины Великой Победы. Кроме того, обсудили на встрече вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры и коридоров, инвентаризации договорно-правовой базы СНГ.

Постпреды стран СНГ обсудили вопросы совместного противодействия терроризму-4

Андрей Грозов, постоянный представитель России при уставных и других организациях Содружества Независимых Государств:
Одним из приоритетов является дальнейшее углубление интеграционных процессов по всем ключевым направлениям нашего сотрудничества. В сфере экономики, обеспечения безопасности и охраны правопорядка. Мероприятия по реализации этих задач содержится в плане по реализации Концепции российского председательства в СНГ в 2024 году, который включает более 160 пунктов.

Постпреды стран СНГ обсудили вопросы совместного противодействия терроризму-7

Традиционно, постпреды стран СНГ проанализировали итоги проведения состоявшихся в минувшем году мероприятий. 2023-й был объявлен Годом русского языка и в странах – участницах объединения состоялось более 150 встреч, посвященных этой тематике.

# СНГ # общество

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