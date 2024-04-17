Постпреды стран СНГ обсудили вопросы совместного противодействия терроризму

Подвести итоги и наметить план действий на ближайшую перспективу. Постоянные представители стран – участниц СНГ провели заседание в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание участники встречи уделили проработке мероприятий для реализации задач, поставленных в ходе прошедшего на минувшей неделе заседания Совета министров иностранных дел государств Содружества.

Тема безопасности стала ключевой. Речь шла о совместном противодействии терроризму и в целом укреплении взаимодействия в рамках СНГ, повышении авторитета объединения на международной арене. Также в фокусе внимания подготовка к празднованию годовщины Великой Победы. Кроме того, обсудили на встрече вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры и коридоров, инвентаризации договорно-правовой базы СНГ.

Андрей Грозов, постоянный представитель России при уставных и других организациях Содружества Независимых Государств:

Одним из приоритетов является дальнейшее углубление интеграционных процессов по всем ключевым направлениям нашего сотрудничества. В сфере экономики, обеспечения безопасности и охраны правопорядка. Мероприятия по реализации этих задач содержится в плане по реализации Концепции российского председательства в СНГ в 2024 году, который включает более 160 пунктов.