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Реализацию поручений Президента по развитию АПК обсуждают в правительстве

17 апреля 2024 10:37
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Прирост темпов производства продукции АПК до 6-7 % и экспортная выручка не менее 9 миллиардов долларов. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед белорусскими аграриями в ходе широкомасштабного совещания. Первоочередные действия для реализации поручений Президента обсуждают 17 апреля в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализацию поручений Президента по развитию АПК обсуждают в правительстве-1

Кардинально новых задач глава государства не поставил, обратил внимание Роман Головченко. Требования известны давно: производственная и технологическая дисциплина, 100-процентная переработка отечественного сырья и никаких ссылок на погодные факторы, рассчитывать нужно не на климатические, а на собственные силы. Вопрос в том, что для достижения реальных результатов делают на местах: каждый на своем участке, от механизатора и животновода до руководителя сельхозпредприятия и ответственных профильных чиновников. Недоработки есть. Так, за прошлый год производство в сельском хозяйстве выросло всего на процент. Много вопросов вызывает падеж скота. Сложившаяся ситуация требует радикальных решений.

Реализацию поручений Президента по развитию АПК обсуждают в правительстве-4

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы проанализировали все направления по падежу, и основная причина, за последние три года она увеличивается, – научились выращивать кукурузу и как-то расслабились по заготовке сенажной массы. Соотношение силоса и сенажной массы, животному нужна клетчатка. Количество сенажной массы нужно увеличивать, потому что ее не достает. У нас соотношение по многим регионам должно составлять один к одному, а оно составляет к двум и более.

Реализацию поручений Президента по развитию АПК обсуждают в правительстве-7

В ближайшее время Минсельхозпрод планирует провести инвентаризацию силосных траншей. Но первостепеннее сейчас вопросы, связанные с посевной. Особое внимание структуре сева в хозяйствах по всей стране.

# Сельское хозяйство # общество # Роман Головченко # Сергей Бартош

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