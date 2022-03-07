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Создать предложили сыновья. Чем знаменит гандбольный клуб «Мешков Брест»?

07 марта 2022 14:49
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Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Создать предложили сыновья. Чем знаменит гандбольный клуб «Мешков Брест»?-1

«Мешков Брест» – белорусский гандбольный клуб из города Бреста. Идея создания профессиональной гандбольной команды берет начало с середины 1990-х, когда в Бресте стал регулярно проводиться турнир памяти Анатолия Петровича Мешкова.  

Создать предложили сыновья. Чем знаменит гандбольный клуб «Мешков Брест»?-4

Официальной же датой рождения Брестского гандбольного клуба имени Мешкова считается 9 апреля 2002 года. Инициатива появления клуба изначально принадлежала сыновьям Мешкова – Сергею и Александру, которые и поныне продолжают принимать активное участие в становлении коллектива.  

Создать предложили сыновья. Чем знаменит гандбольный клуб «Мешков Брест»?-7

У гандбольного клуба «Мешков Брест» такое количество заслуг и медалей, что всех их перечислить невозможно. На сегодня это одна из лучших команд нашей страны с известностью по всему миру.  

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# Белорусские спортсмены # общество # Фотофакт

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