Создать предложили сыновья. Чем знаменит гандбольный клуб «Мешков Брест»?

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

«Мешков Брест» – белорусский гандбольный клуб из города Бреста. Идея создания профессиональной гандбольной команды берет начало с середины 1990-х, когда в Бресте стал регулярно проводиться турнир памяти Анатолия Петровича Мешкова.