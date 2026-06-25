Как пережить кризис среднего возраста? Разбираемся с психологом

Виктория Протас, психолог:

Кризис среднего возраста у мужчин начинается от 40 до 50 лет. Чем этот кризис характерен? На самом деле, очень простыми ответами на сложный вопрос. Страха умереть, страха за прожитые годы, страх за то, что я прожил не так. Поэтому очень часто мужчины задумываются о том, а что я сделал за этот короткий период жизни, хотя это достаточно длинный период, 20 лет до активной жизни и 20 лет после. И, следовательно, мужчина, который активно проживал эти 20 лет, он смотрит на это с высоты опыта, и он не боится перейти в следующие 20 лет. А те мужчины, которые что-то не доделали в этот период 20 лет, что-то не допрожили или прожили не с тем, с кем захотели прожить этот период, вот там начинаются вопросы, потому что они чувствуют, что полжизни уже прожито, и надо срочно что-то делать.

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