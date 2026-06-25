Лукашенко заявил о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью

Подмосковный «Метровагонмаш» поставляет вагоны для Минского метрополитена, Коломенский завод – двигатели для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Сегодня в Московской области работают более 120 предприятий с белорусским капиталом, а объем закупок отечественного продовольствия только за прошлый год приблизился к 1 миллиарду 200 миллионам долларов. Речь о поставках молочной и мясной продукции, кондитерских изделий. Именно поэтому стороны видят серьезные перспективы для дальнейшего роста товарооборота и не только.

Так, в 2025 году в Московской области установили более 100 лифтов «Могилевлифтмаша», а в этом планируют смонтировать еще 150. На Форуме регионов Беларуси и России, который сейчас проходит в Минске и Минской области, партнеры также готовят новое соглашение с Серпуховским лифтостроительным заводом, которое предусматривает выпуск до двух тысяч комплектов оборудования. Совместные проекты реализуются и в других отраслях.

Наша страна уже много лет входит в число ключевых внешнеэкономических партнеров Московской области. Товарооборот в 15 миллиардов долларов – подтверждение куда более глубокого промышленного и экономического взаимодействия. Кооперация развивается сразу по нескольким направлениям: от машиностроения до сельского хозяйства и продовольствия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Московская область у нас ведущая, первое место занимает. Где-то там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И, когда ближе познакомился с этим, я подумал: если 15 миллиардов – Московская область, все остальное – вся Россия. Совсем немного относительно огромной России остается. Знаю, что вам нелегко. И товарооборот 15 миллиардов – это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать 15 миллиардов, это немало, товарооборот. Наверное, что-то можем – скажите что. Будем обязательно работать вместе и делать все.

Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с Президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. Зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Хочу сказать, что мне нет необходимости вам рассказывать про экономику Беларуси, про то, что мы здесь творим, производим и прочее. Вы это хорошо знаете. То, что не знаете, Борис Вячеславович, он у нас как аксакал такой, что он знает порой больше, чем я. Думаю, что подскажет, поможет. Свои люди, чего тут, в сложной ситуации надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенной экономики. Это для губернаторов тяжелейшая нагрузка, хотя я знаю хорошо работу губернаторов. Где там у вас нет нагрузки? Везде хватает. Поэтому если мы можем чем-то вам помочь, вы не стесняйтесь, скажите.

Александр Лукашенко обратил внимание еще на один важный момент. У некоторых российских чиновников еще сохраняется ошибочное представление, что возможности нашей страны напрямую зависят от ее размеров. Однако главный критерий – не территория и не численность населения, а реальные компетенции, которых у Беларуси предостаточно.