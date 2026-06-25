Секционные заседания проходят на XIII Форуме регионов Беларуси и России

Первые контракты подписаны на полях XIII Форума регионов Беларуси и России. Церемония состоялась в выставочном центре «БелЭкспо». Ляховичский консервный завод поставит на российский рынок продукцию на 10 миллионов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская область и Минск стали главными площадками для обсуждения будущего Союзного государства. На XIII Форуме регионов Беларуси и России рассматривают вопросы, от которых напрямую зависит стабильность двух стран. Один из ключевых векторов – технологический суверенитет Союзного государства. В центре внимания экспертов – вопрос эффективности использования потенциала регионов. В обсуждении участвовали около 60 специалистов. Внутренняя устойчивость регионов – основа нашей внешней кооперации. Яркий пример – программа «Один район – один проект». Реализовано 144 проекта, привлечено 3,5 миллиарда рублей инвестиций. Однако по некоторым направлениям сохраняются значительные резервы. Речь, например, о взаимодействии в сферах кибербезопасности и энергетике. По итогам заседаний контрольные органы подготовят предметные рекомендации.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Это эффективная площадка. Мы уже в третий раз вместе собираемся. Каждый год она только расширяется. В этом году приехало много регионов, а именно 13, с которыми у нас тесное сотрудничество. Большой товарооборот, там где экономика, экономическая безопасность, там, естественно, и должны быть контролирующие органы.