Инициатором стал мэр города. Как создавали знаменитую аллею фонарей в Бресте?
Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– По пути на нашу новую локацию, которую вы совсем скоро увидите, мы проезжали мимо какой-то аллеи и увидели на ней очень много... Как это называется?
– Скульптурных композиций.
– В виде фонарей. Про то, что есть в Бресте аллея с фонарями, которые зажигает фонарщик, мы знали. А про такую – как-то нет. Решили посмотреть.
– И оказалось, что это действительно аллея из 30 фонарей. И каждый фонарь – это отдельный арт-объект. На них не было потрачено бюджетных средств. Все эти фонари оплачивали какие-то предприятия, о чем свидетельствует пятиконечная звезда внизу каждого фонаря. Они посвящены разным профессиям. И если мы сейчас посмотрим, то, думаю, все узнаем, что это за профессии.
– Давайте посмотрим.
Аллея открыта в честь очередной годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. 27 июля 2013 года состоялось ее торжественное открытие. Местом для размещения Аллеи кованых фонарей послужила улица Гоголя, которая находится в центре города.
Автором идеи по созданию данной аллеи является мэр города Бреста. Информация о проекте распространялась в деловых кругах, где очень быстро нашла отклик. Инициатором установки аллеи стал известный брестский скульптор и кузнец Александр Чумаков. Примерно треть всех фонарей изготовил он. Каждый фонарь на аллее – это отдельный арт-объект со своей идеей и задумкой. Так как аллея расположена на улице Гоголя, есть здесь и «литературные» фонари, посвященные творчеству прозаика Николая Васильевича Гоголя: «Какой русский не любит быстрой езды», «Нос», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Именно по этой причине местные жители называют аллею «литературной».
Фонари давно являются отличительной особенностью Бреста. На центральной пешеходной улице Советской – исторической части города – давно существует ритуал зажжения фонарей настоящим фонарщиком. Его задача – каждый вечер зажечь 17 керосиновых ламп. Одной из отличительных черт этой улицы является летучая мышь с фонарем в когтях – символ того, что в Бресте никогда не наступит тьма.
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