Инициатором стал мэр города. Как создавали знаменитую аллею фонарей в Бресте?

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– По пути на нашу новую локацию, которую вы совсем скоро увидите, мы проезжали мимо какой-то аллеи и увидели на ней очень много... Как это называется?

– Скульптурных композиций.

– В виде фонарей. Про то, что есть в Бресте аллея с фонарями, которые зажигает фонарщик, мы знали. А про такую – как-то нет. Решили посмотреть.

– И оказалось, что это действительно аллея из 30 фонарей. И каждый фонарь – это отдельный арт-объект. На них не было потрачено бюджетных средств. Все эти фонари оплачивали какие-то предприятия, о чем свидетельствует пятиконечная звезда внизу каждого фонаря. Они посвящены разным профессиям. И если мы сейчас посмотрим, то, думаю, все узнаем, что это за профессии.

– Давайте посмотрим.

Аллея открыта в честь очередной годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. 27 июля 2013 года состоялось ее торжественное открытие. Местом для размещения Аллеи кованых фонарей послужила улица Гоголя, которая находится в центре города.