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Инициатором стал мэр города. Как создавали знаменитую аллею фонарей в Бресте?

07 марта 2022 14:56
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Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Инициатором стал мэр города. Как создавали знаменитую аллею фонарей в Бресте?-1

– По пути на нашу новую локацию, которую вы совсем скоро увидите, мы проезжали мимо какой-то аллеи и увидели на ней очень много... Как это называется?  
– Скульптурных композиций.  
– В виде фонарей. Про то, что есть в Бресте аллея с фонарями, которые зажигает фонарщик, мы знали. А про такую – как-то нет. Решили посмотреть.  
– И оказалось, что это действительно аллея из 30 фонарей. И каждый фонарь – это отдельный арт-объект. На них не было потрачено бюджетных средств. Все эти фонари оплачивали какие-то предприятия, о чем свидетельствует пятиконечная звезда внизу каждого фонаря. Они посвящены разным профессиям. И если мы сейчас посмотрим, то, думаю, все узнаем, что это за профессии.  
– Давайте посмотрим.  

Инициатором стал мэр города. Как создавали знаменитую аллею фонарей в Бресте?-4

Аллея открыта в честь очередной годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. 27 июля 2013 года состоялось ее торжественное открытие. Местом для размещения Аллеи кованых фонарей послужила улица Гоголя, которая находится в центре города.  

Инициатором стал мэр города. Как создавали знаменитую аллею фонарей в Бресте?-7

Автором идеи по созданию данной аллеи является мэр города Бреста. Информация о проекте распространялась в деловых кругах, где очень быстро нашла отклик. Инициатором установки аллеи стал известный брестский скульптор и кузнец Александр Чумаков. Примерно треть всех фонарей изготовил он. Каждый фонарь на аллее – это отдельный арт-объект со своей идеей и задумкой. Так как аллея расположена на улице Гоголя, есть здесь и «литературные» фонари, посвященные творчеству прозаика Николая Васильевича Гоголя: «Какой русский не любит быстрой езды», «Нос», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Именно по этой причине местные жители называют аллею «литературной».  

Инициатором стал мэр города. Как создавали знаменитую аллею фонарей в Бресте?-10

Фонари давно являются отличительной особенностью Бреста. На центральной пешеходной улице Советской – исторической части города – давно существует ритуал зажжения фонарей настоящим фонарщиком. Его задача – каждый вечер зажечь 17 керосиновых ламп. Одной из отличительных черт этой улицы является летучая мышь с фонарем в когтях – символ того, что в Бресте никогда не наступит тьма.  

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# Туризм # общество # Николай Гоголь # Фотофакт

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