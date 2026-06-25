Турчин вручил благодарности Президента Беларуси лучшим выпускникам и преподавателям вузов

Интеллектуальный фундамент страны. Премьер-министр Александр Турчин по поручению главы государства вручил благодарности педагогическим работникам, студентам и курсантам. Благодарности Президента Беларуси удостоены опытные преподаватели вузов, а также талантливая молодежь, которая проявила себя в учебе и науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в высших учебных заведениях 17 тысяч преподавателей передают молодежи знания, помогают в личностном росте и профессиональном становлении. Среди награжденных – 16 студентов и курсантов, которые еще во время обучения продемонстрировали выдающиеся результаты в учебе, научных исследованиях и общественной деятельности.

За плодотворную научно-педагогическую деятельность и значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов благодарности Президента Беларуси удостоены семь педагогов из разных вузов страны.

Владислав Прозоров, студент Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой: Признаться честно, собрался целый пазл, потому что мы активные спортивные участники различных соревнований. Мы активно участвуем в научных конференциях, форумах, инженерных чемпионатах. Я являюсь председателем молодежного движения «Искра», в том числе. И, конечно, мы не забываем молодежи тоже прививать здоровый образ жизни и напоминать, что важно быть активным гражданином своей страны.

Виктория Еремина, выпускница Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Я окончила военный факультет в учреждении образования Гродненский государственный университет имени Янки Купалы с золотой медалью. Для меня это огромная честь, находиться здесь и получить такую награду. Это нацеливает на дальнейшую работу.

В 2026 году высшее образование получат более 45 тысяч выпускников. Инвестиции в молодежь самые выгодные: это вклад в долгосрочную безопасность и суверенитет страны. Александр Турчин отметил, что талантливые специалисты нужны своей стране.