«Это подарок всем влюблённым жителям». Как появилось сердце Бреста?

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Как следует отогревшись, мы вернулись в Брест и решили немножко прогуляться по набережной.