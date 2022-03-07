«Это подарок всем влюблённым жителям». Как появилось сердце Бреста?
Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Как следует отогревшись, мы вернулись в Брест и решили немножко прогуляться по набережной.
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– Где же находится сердце Бреста? А вот прямо здесь, на набережной. На тысячелетие города Брестский мясокомбинат подарил всем жителям сердце Бреста. Оно стоит прямо за нашими спинами. Это подарок всем влюбленным жителям. Здесь проходят регистрации, встречи, свидания, и ночью оно, говорят, очень красиво светится.
– Ну что, давай подойдем к этому сердцу и загадаем какое-нибудь наше общее желание?
– Давай.
Набережная реки Мухавец в Бресте. Это место неожиданных встреч, приятных знакомств и небанального времяпрепровождения. Здесь гуляют молодые мамы с колясками, пожилые пары с собачками, целые семьи и компании друзей. А к вечеру набережная превращается в настоящую аллею свиданий. Влюбленные порой по несколько раз за вечер проходят набережную вдоль и поперек. Кто-то – с цветами или мороженым, а кто-то – с батоном или другими сдобными изделиями.
Самая простая причина такого странного подарка в виде батона для своей любимой очень проста. Набережная реки Мухавец в Бресте – излюбленное место голубей, лебедей и уток. И все они с удовольствием принимают мучные лакомства из людских рук.
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