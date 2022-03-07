Это своя культура, не похожая на областные города-соседи. Как провести свободное время в Бресте?
Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– Брест славится своими швейными компаниями, а точнее – их огромным количеством.
– Да, кстати, такого количества магазинов ткани я не видела ни в одном городе Беларуси. А мне особенно нравится марка Lakbi. Производство находится здесь, в Бресте, и мы пришли прямо к ним в магазин. Надеюсь, у меня будет новое платье.
– Вот такое: зебра с хвостом. Тебе очень подойдет.
– Ну ладно, пусть и такое.
Это производитель стильной и модной одежды для женщин. Сохраняя свой собственный неповторимый стиль, команда ориентируется на качество и традиции мирового уровня. Начиная с 2003 года, выпускает три коллекции яркой и элегантной одежды: для осенне-зимнего, рождественского, весенне-летнего периодов. Также с 2016 года дизайнеры разрабатывают одежду для отдыха и спорта.
Одежда Lakbi – это совершенный стиль, создающий действительно шикарный и обольстительный женский образ. Я выбрала несколько моделей.
Блуза и юбка вязаные в трендовый анималистический принт, состав: 50% хлопок, 50% пан. Комфортная мягкая ткань, не сковывает движений. Отлично сочетается как с туфлями на каблуках, так и с грубыми ботинками.
Хлопковый укороченный свитшот с принтом, приятный к телу трикотаж – однозначно станет любимцем в гардеробе. Двухцветный бомбер на утеплителе. Очень теплый и не нуждается в химчистке, изделие можно стирать дома в стиральной машинке и не бояться, что с ним что-то случится.
Платье в пайетки. Для самых смелых девушек. Ведь его можно надеть не только на торжество, но и в теплый летний день на прогулку. Без восторженных взглядов и комплиментов вам в нем точно не остаться.
Ночная жизнь в Бресте. Найти тут развлечения от позднего вечера до раннего утра проще простого. Она включает в себя пабы, бары, ночные клубы, казино, вечеринки, живую музыку, концерты, кабаре, театр, кинотеатры и шоу. Вообще сам Брест известен своей ночной жизнью, это какая-то своя развитая культура, вообще не похожая на свои областные города-соседи Минск и Гродно.
Например, по заведениям часто проходят интересные «ивенты»: кинопоказы, лектории и музыкальные тусовки, а местное объединение битмейкеров впечатляюще создают новую музыку на основе забытых джазовых и советских композиций. А на своих вечеринках команда устраивает виниловые диджей-сеты. Это очень интересно и круто.
– Как же на улице холодно. Ну что, на сегодня наше приключение закончилось в Бресте, поэтому у нас оборудование опять выключилось, но ничего страшного. Сегодня мы зарядим батареи, напьемся теплого чая и завтра приступим к новым городам нашей родины.
– Ну что, вперед. До новых встреч.
– Пока-пока.
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