Это своя культура, не похожая на областные города-соседи. Как провести свободное время в Бресте?

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Брест славится своими швейными компаниями, а точнее – их огромным количеством.

– Да, кстати, такого количества магазинов ткани я не видела ни в одном городе Беларуси. А мне особенно нравится марка Lakbi. Производство находится здесь, в Бресте, и мы пришли прямо к ним в магазин. Надеюсь, у меня будет новое платье.

– Вот такое: зебра с хвостом. Тебе очень подойдет.

– Ну ладно, пусть и такое.

Это производитель стильной и модной одежды для женщин. Сохраняя свой собственный неповторимый стиль, команда ориентируется на качество и традиции мирового уровня. Начиная с 2003 года, выпускает три коллекции яркой и элегантной одежды: для осенне-зимнего, рождественского, весенне-летнего периодов. Также с 2016 года дизайнеры разрабатывают одежду для отдыха и спорта. Одежда Lakbi – это совершенный стиль, создающий действительно шикарный и обольстительный женский образ. Я выбрала несколько моделей.

Блуза и юбка вязаные в трендовый анималистический принт, состав: 50% хлопок, 50% пан. Комфортная мягкая ткань, не сковывает движений. Отлично сочетается как с туфлями на каблуках, так и с грубыми ботинками.

Хлопковый укороченный свитшот с принтом, приятный к телу трикотаж – однозначно станет любимцем в гардеробе. Двухцветный бомбер на утеплителе. Очень теплый и не нуждается в химчистке, изделие можно стирать дома в стиральной машинке и не бояться, что с ним что-то случится.

Платье в пайетки. Для самых смелых девушек. Ведь его можно надеть не только на торжество, но и в теплый летний день на прогулку. Без восторженных взглядов и комплиментов вам в нем точно не остаться. Ночная жизнь в Бресте. Найти тут развлечения от позднего вечера до раннего утра проще простого. Она включает в себя пабы, бары, ночные клубы, казино, вечеринки, живую музыку, концерты, кабаре, театр, кинотеатры и шоу. Вообще сам Брест известен своей ночной жизнью, это какая-то своя развитая культура, вообще не похожая на свои областные города-соседи Минск и Гродно.