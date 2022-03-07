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«Бессонница была очень сильная». Минчане рассказали, как переболели ковидом и с какими последствиями столкнулись

07 марта 2022 14:35
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Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Наши корреспонденты узнали у минчан, сколько раз они переболели ковидом и как относятся к вакцинации.  

«Бессонница была очень сильная». Минчане рассказали, как переболели ковидом и с какими последствиями столкнулись-1

Я болела, наверное, год назад. Проболела в легкой форме.  

«Бессонница была очень сильная». Минчане рассказали, как переболели ковидом и с какими последствиями столкнулись-4

Конечно, я прививался. Уже сейчас буду ревакцинироваться, жду этого момента с нетерпением. Я верю в прививку, верю в «Спутник V», «Спутник Лайт» как средство ревакцинации. Я считаю, что так школа, которая имеется в Беларуси, тем более в России по этим наработкам вакцины, была и есть самая сильная в мире.  

«Бессонница была очень сильная». Минчане рассказали, как переболели ковидом и с какими последствиями столкнулись-7

Первые дни было тяжеловато, когда вернулась. Потому что бессонница была очень сильная, и приходилось вставать на работу после трех часов сна. Так было примерно неделю, но потом восстановилось. Сердце заболело, но при этом было все хорошо по всем кардиограммам, просто постковидный синдром. Поэтому берегите себя, носите маски.  

«Бессонница была очень сильная». Минчане рассказали, как переболели ковидом и с какими последствиями столкнулись-10

Официально ковидом не болела, но предполагаю, что симптомы были, но они были не очень тяжелыми, поэтому я легко перенесла на ногах.  

«Бессонница была очень сильная». Минчане рассказали, как переболели ковидом и с какими последствиями столкнулись-13

Если здесь массово находиться, то нужно прививаться, особенно молодежи, кто работает.  

# Коронавирус # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

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