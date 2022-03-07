«Бессонница была очень сильная». Минчане рассказали, как переболели ковидом и с какими последствиями столкнулись

Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Наши корреспонденты узнали у минчан, сколько раз они переболели ковидом и как относятся к вакцинации.