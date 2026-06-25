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«Мне с тобой нравится» – ТЕО и Ольга Рыжикова выпустили новый трек

25 июня 2026 09:17
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«Мне с тобой нравится». Вот так называется новая композиция наших гостей!

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ТЕО и Ольга Рыжикова. 

«Мне с тобой нравится» – ТЕО и Ольга Рыжикова выпустили новый трек-2

ТЕО, певец:
Я думаю, что эта песня может стать становиться в один ряд с песней «Нам очень». Она, на наш взгляд, также романтична. Также про нас и про красивое чувство под названием любовь. 

Ольга Рыжикова, певица:
У нас уже есть схема, которая, как говорится, работает. Мы всегда идем от музыки. Сначала рождается музыка, а потом рождаются стихи. Но в целом мы обсуждаем, о чем будет эта песня, какой она будет: быстрая, медленная, романтичная, повеселее, динамичная, танцевальная. То есть это все уже, так сказать, на столе обсуждений на нашем домашнем. Касаемо песни «Мне с тобой нравится», тут вообще все получилось иначе. Впервые в нашей истории мы писали песню под клип. Сначала придумалась локация. 

Подробности в видео

# Белорусская музыка # Музыка

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