«Мне с тобой нравится» – ТЕО и Ольга Рыжикова выпустили новый трек

ТЕО, певец:

Я думаю, что эта песня может стать становиться в один ряд с песней «Нам очень». Она, на наш взгляд, также романтична. Также про нас и про красивое чувство под названием любовь.

Ольга Рыжикова, певица:

У нас уже есть схема, которая, как говорится, работает. Мы всегда идем от музыки. Сначала рождается музыка, а потом рождаются стихи. Но в целом мы обсуждаем, о чем будет эта песня, какой она будет: быстрая, медленная, романтичная, повеселее, динамичная, танцевальная. То есть это все уже, так сказать, на столе обсуждений на нашем домашнем. Касаемо песни «Мне с тобой нравится», тут вообще все получилось иначе. Впервые в нашей истории мы писали песню под клип. Сначала придумалась локация.