«Ощущение ритма – это один из главных навыков». Какие развивающие игры для детей подходят в разном возрасте?

Развивающих игр множество, выбирать их стоит в зависимости от возраста и личностных предпочтений вашего ребенка.
Развивающих игр множество, выбирать их стоит в зависимости от возраста и личностных предпочтений вашего ребенка.
Ирина Щербо, логопед-дефектолог, педагог раннего развития:
Все забывают про банальные стороны развития, которые есть у каждого ребенка. Это прежде всего сенсорное развитие, моторное развитие, интеллектуальное развитие, речевое развитие и коммуникативное.
Игры должны быть универсальными, но от этого не менее увлекательными. Не стоит двигаться только в одном направлении.
Ирина Щербо:
Для каждого ребенка желательно использовать в его играх еще стимуляцию восприятия предлогов. Например, беру кошечку и лягушку и говорю ребенку: посади кошечку в красный кораблик, а лягушку в желтый.
Предлоги могут быть разными, главное, чтобы ребенок услышал, запомнил и правильно все соотнес.
Ирина Щербо:
Ощущение ритма – это один из главных навыков, которые ребенок должен приобрести для его красивой, активной, самостоятельной речи. Инструкция такая: постучи, как я, слушай и запоминай. Теперь ты.
Если ребенку более трех лет и он затрудняется воспроизвести самый простой ритм, это говорит о том, что нужна консультация логопеда.
Ирина Щербо:
Ритмические круги и парковки. Мы берем любой круг, чертим на нем вот такие дольки и берем абсолютно любые предметы, которые можно выкладывать на этом круге с помощью чередования.
Для развития физической активности берем в руки мяч.
Ирина Щербо:
Классно помогают даже школьникам обучаться чтению либо проговариванию длинных слов. Например, ребенок говорит сложно слова, типа «эвакуатор», и бросает мячик.
Следующая игра развивает пространственное мышление и логику. Процесс программирования происходит без участия вредных гаджетов.
Он строит определенный маршрут, и у него есть специальные блоки, благодаря которым он может это сделать. У нас есть определенный путь, мы нажмем его, он сейчас поедет.
Для игр дома запросто можно воспользоваться и подручными средствами.
Юлия Боброва, педагог-психолог:
Взять синюю прищепку и перетаскивать при помощи этой прищепки синие шарики в необходимые ячейки. Можно точно так же сделать и специальными карточками.
Еще один простой вариант. Вырезаем из бумаги два круга, на прищепки крепим изображения съедобных и несъедобных продуктов и распределяем их по кружочкам.
Юлия Боброва:
Также существуют такие игры, как шнуровки. Нужно помочь медведю завязать шнурочки на жилетке. Они подготавливают детей дошкольного возраста правильно держать ручку и карандаш в школе.
Природа игры такова, что при отсутствии мотивации и желания она перестает быть интересной. Попробуйте увлечь непоседу с помощью зеркала и фотографий.
Анастасия Вишневская, врач-педиатр:
Такие занятия позволяют малышам узнавать себя, а также учить разные части тела. Позвольте ребенку исследовать свое лицо, спрашивайте у него: где же твой носик или где твои глазки? Просматривайте вместе с малышом фотографии родных и друзей. Спрашивайте у ребенка, что это за тетя или дядя на фотографиях. Превратите несколько нижних шуфляд в полки для исследования, уложив туда заранее вещи, которые малыш сможет без труда вытащить и которые будут ему интересны. И помните, что самый главный друг для ребенка – это его родители. А самые лучшие развивающие игры – это игры, в которые вы играете вместе с ним.