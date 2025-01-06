Новости по тегу #Игорь Цыбин

Участников встречи заряжали праздничным настроением: в программе творческие номера и подвижные игры. Также для них провели викторину на знание избирательного законодательства и знаковых этапов в суверенной истории.
На одной площадке около сотни студентов и учащихся Московского района. Для них провели викторину на знание Конституции.
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