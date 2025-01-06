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Новости по тегу #Игорь Цыбин

В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»
06 января 2025 08:24

В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»

В Московском районе прошла медиа-акция «Время выбрало нас»
13 декабря 2024 18:17

В Московском районе прошла медиа-акция «Время выбрало нас»

В Минске «Белая Русь» подарила наборы для школы сотне будущих первоклассников
24 августа 2023 06:22

В Минске «Белая Русь» подарила наборы для школы сотне будущих первоклассников

«Создание новой политической партии – очень интересное событие в стране». Какие задачи будут у «Белой Руси»?
16 февраля 2023 20:56

«Создание новой политической партии – очень интересное событие в стране». Какие задачи будут у «Белой Руси»?

Были политологи, прокуроры, руководители предприятий. Выставка и диалоговая площадка на тему холокоста собрали почти 200 минчан
16 июня 2022 13:33

Были политологи, прокуроры, руководители предприятий. Выставка и диалоговая площадка на тему холокоста собрали почти 200 минчан